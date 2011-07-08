Cihaner: İsmailağa davasında biz haklı çıktık!

T24- Türkiye'yi sarsan Erzurum-Erzincan kavgasını çıkaran İsmailağa cemaati davası Savcı İlhan Cihaner'i haklı çıkaran kararla bitti. "İsmailağa terör örgütü değildir" kararı için Cihaner, "Silahlı örgüt ve anayasal düzeni zorla değiştirmenin yasal unsurları yoktur demiştik. Nihayet biz haklı çıktık. Aynı dosyada, dolandırıcılıktan çocukların cinsel istismarına ve ihaleye fesat karıştırmaya kadar, birçok delil vardı. Maalesef bu suçlara bakılmadı" dedi.

Cihaner'in açtığı dava daha sonra çekişme sonucu eski Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal'a geçti. Son olarak Savcı Ender Karadeniz'in yetkili olduğu davada "İsmailağa terör örgütü değildir" kararına varıldı. Karar sonucu, 11 sanığa 5 yıl sonra uygulanmak üzere 5'er aylık ceza verildi.













Radikal'de yayımlanan habere göre, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında heyet, Savcı Ender Karadeniz’in mütalaası doğrultusunda üçü kadın 16 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu işlediklerinin sabit olmadığını’ bildirerek bu suçtan beraatlarını uygun gördü. Fakat 11 sanığa ‘yasalara aykırı olarak eğitim kurumu açmak’ suçundan beşer ay hapis cezası verildi. Bu ceza beş yıl süreyle ertelendi.

Buna karşın Cihaner hakkında, ‘silahlı’ olmasına rağmen İsmailağa Davası’nı Erzurum’a göndermediği için Yargıtay’da ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla dava açılmıştı.





Cihaner: Demek ki suç var





CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, kararın kendi haklılığını ortaya çıkardığını belirterek, şöyle dedi: “Silahlı örgüt ve anayasal düzeni zorla değiştirmenin yasal unsurları yoktur demiştik. Nihayet biz haklı çıktık. Hani biz bu soruşturmayı ‘Islak İmza’yı hayata geçirmek için yapmıştık? Demek ki ortada bir suç var. Aynı dosyada, dolandırıcılıktan çocukların cinsel istismarına ve ihaleye fesat karıştırmaya kadar, birçok delil vardı. Maalesef bu suçlara bakılmadı. Ayrıca, ‘izinsiz eğitim kurma’ suçu, bu mahkemenin alanına girmediği ve görevsizlik vermesi gerektiği halde, karar verildi. Oysa görevsizlik verilmeliydi. Dosya ellerinden çıkmasın diye bu kararı verdiler. Görevsizlik verseler başka bir mahkeme, görevini yapacaktı.”

Erzurum-Erzincan kavgası, Cihaner’in Kasım 2007’de İsmailağa tarikatına yönelik olarak, ‘basit suç örgütü’ savı çerçevesinde soruşturma açmasıyla başlamıştı. Ancak bir yıl sonra Erzincan Emniyeti’ne, İsmailağa’nın silahlı örgüt olduğu yönünde ihbar geldi ve eski Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal dava dosyasını Cihaner’den istedi. İddialara göre bu ihbarla tarikat dosyası beraat ettirileceği Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’na götürülmek istenmişti, çünkü silahlı bir örgüt olması halinde soruşturmayı sadece özel yetkili savcılar yapıyordu.

Ancak dosyayı vermek istemeyen Cihaner, İsmailağa’nın ‘silahlı örgüt olmadığını’ savunuyordu. Uzun süren çekişme sonucunda dosya Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’a gitti. Şanal, İsmailağa’da olduğu gibi, Cihaner’in yürüttüğü Gülen Cemaati soruşturmasını da, yine bu grubun ‘silahlı terör örgütü’ olduğu gerekçesiyle istedi. Fakat Cihaner, dosyayı göndermedi.

Aynı süreçte, Erzincan’daki bir gölette bomba bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Şanal 16 Şubat 2010’da Cihaner’i makamını basarak gözaltına aldı. Cihaner, ertesi gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu dosya da Yargıtay’a taşındı. Cihaner ve diğer tutuklu sanıklar 18 Haziran 2010’daki duruşmada tahliye edildi.