T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cihaner: İmamın Ordusu saldırıyor

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, adliyedeki makam odasında gözaltına alınırken çekilen...

07 Nisan 2011 03:00

T24 - Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, adliyedeki makam odasında gözaltına alınırken çekilen fotoğrafların basında yayımlanmasıyla ilgili "Ortaya çıkan görüntüler tam bir alçaklıktır.  Seçim öncesi beni yıpratmaya çalışıyorlar. Şöyle diyelim: İmamın Ordusu saldırıyor herhalde" dedi. Cihaner, kendisini yaka paça gözaltına alanların arasında bir savcının da bulunduğunu belirterek, "Ben savcı olduğunu bilmiyordum, bilseydim kafa atardım" dedi.

Cihaner'i zorla götürmüşler!

Polisten başsavcıya orantılı güç!

Eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, adliyedeki makam odasında gözaltına alınmasına karşı ortaya çıkan fotoğraflar için ateş püskürdü! 'Görüntüler tam bir alçaklıktır' diyen Cihaner, adaylık öncesi kendisinin yıpratılmaya çalıştığını ifade etti.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a gözaltı fotoğrafları ile ilgili açıklama yapan Cihaner, kendisini yaka paça gözaltına alanların arasında bir savcının da bulunduğunu belirterek, 'Ben savcı olduğunu bilmiyordum, bilseydim kafa atardım' demiş.

CNN Türk'te yayınlanan Medya Mahallesi programında konuşan Hande Fırat, Cihaner'in konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle özetledi;


'Bilseydim kafa atardım'

"Ortaya çıkan görüntüler tam bir alçaklıktır.  Seçim öncesi beni yıpratmaya çalışıyorlar. Şöyle diyelim: İmamın Ordusu saldırıyor herhalde. Bunun yayınlanması suç değil mi? Durdu durdu şimdi mi ortaya çıktı? Beni gözaltına alanların biri savcıymış. Eğer ben savcı olduğunu bilsem kafa atardım. Polis emir kulu, zaten şehvetle yapıyor. Ama o isimlerden birinin savcı olduğunu yeni öğrendim. Bu yapılanlar hukuksuzluktur, şerefsizliktir"


CHP'den aday adayı

Cihaner'in makam odasında yapılan aramaya ve gözaltı işlemlerine nezaret eden Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Günbey, görevinden istifa ederek Ak Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu. İlhan Cihaner ise CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24