Cihaner: İmamın Ordusu saldırıyor

T24

Cihaner'i zorla götürmüşler!



'Bilseydim kafa atardım'



CHP'den aday adayı



Eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, adliyedeki makam odasında gözaltına alınmasına karşı ortaya çıkan fotoğraflar için ateş püskürdü! 'Görüntüler tam bir alçaklıktır' diyen Cihaner, adaylık öncesi kendisinin yıpratılmaya çalıştığını ifade etti.CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a gözaltı fotoğrafları ile ilgili açıklama yapan Cihaner, kendisini yaka paça gözaltına alanların arasında bir savcının da bulunduğunu belirterek, 'Ben savcı olduğunu bilmiyordum, bilseydim kafa atardım' demiş.CNN Türk'te yayınlanan Medya Mahallesi programında konuşan Hande Fırat, Cihaner'in konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle özetledi;"Ortaya çıkan görüntüler tam bir alçaklıktır. Seçim öncesi beni yıpratmaya çalışıyorlar. Şöyle diyelim: İmamın Ordusu saldırıyor herhalde. Bunun yayınlanması suç değil mi? Durdu durdu şimdi mi ortaya çıktı? Beni gözaltına alanların biri savcıymış. Eğer ben savcı olduğunu bilsem kafa atardım. Polis emir kulu, zaten şehvetle yapıyor. Ama o isimlerden birinin savcı olduğunu yeni öğrendim. Bu yapılanlar hukuksuzluktur, şerefsizliktir"Cihaner'in makam odasında yapılan aramaya ve gözaltı işlemlerine nezaret eden Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Günbey, görevinden istifa ederek Ak Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu. İlhan Cihaner ise CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu.