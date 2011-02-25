-CİHANER DOSYASI YENİDEN ERZİNCAN'DA ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkındaki davada, Cihaner'in üzerine yüklenen suçun Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca ''görev suçu'' kabul edildiğine işaret ederek, Cihaner'in ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla yargılandığı davada, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle, dava dosyasını tekrar Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Cihaner, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde, ''Görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmak'' suçlamasıyla yargılanmaya devam edilecek. Yargıtay 11. Ceza Dairesindeki duruşmaya sanıklar Cihaner, Ali Tapan, Şenol Bozkurt, Orhan Esirger, Nedim Ersan, Erkin Erkut, Recep Gençoğlu, Şinasi Demir, Sabri Barkın İnce, Yaşar Baş, Kıvılcım Üstel ve davaya müdahil olmak talebinde bulunan Ahmet Demir'in avukatı Adnan Şeker ile sanık avukatları katıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Yargıtay 11. Ceza Dairesi ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki olumlu görev uyuşmazlığının çözümüne ilişkin kararı Daire Başkanı Ersan Ülker tarafından okundu. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Cihaner'in üzerine yüklenen suçun, kişisel suç kapsamında değil ''Görev suçu kapsamında'' kabul ettiğine işaret eden Ülker, hakim ve savcıların görev suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarının 2802 Sayısı Hakimler ve Savcılar Yasası uyarınca yapılması gerektiğinin vurgulandığını söyledi. Cihaner'in ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' iddiasıyla yargılandığı davada Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadığını, bu usul eksikliğinin de Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararında vurgulandığını belirten Ülker, Cihaner ve diğer sanıklar hakkında açılan dava dosyasının ayrılarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiğini bildirdi. Dava dosyası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Başsavcılık, Cihaner'in yargılanması için Adalet Bakanlığından soruşturma izni talep edecek. Bakanlığın soruşturma izni vermesi durumunda Erzincan'a en yakın ağır ceza mahkemesi başkanlığı olan Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı son soruşturma yapılması kararı verirse hazırlanan iddianame Yargıtay'a gönderilecek. Cihaner hakkında, ''Görevi kötüye kullanmak, imar kirliğine neden olmak ve evrakta sahtecilik'' iddialarıyla açılan davanın görülmesi ise Yargıtay 11. Ceza Dairesinde devam edilecek.