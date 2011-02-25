-CİHANER DOSYASI YENİDEN ERZİNCAN'A ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkındaki davada, Cihaner'in üzerine yüklenen suçun Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca ''görev suçu'' kabul edildiğine işaret ederek, Cihaner'in ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla yargılandığı davada, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle, dava dosyasını tekrar Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Cihaner, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde, ''Görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmak'' suçlamasıyla yargılanmaya devam edilecek.