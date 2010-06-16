Cihaner dosyası 5 bin km yol gitti

T24

Dosyanın başı döndü!

“İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı Erzincan’da uygulamaya koydukları” gerekçesiyle, aralarında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in de bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın dosyası yine İstanbul’a gönderildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın “bana gönder” talimatına rağmen dosyayı İstanbul’a gönderme kararı aldı. Böylece dosyanın 4 ayda kat ettiği mesafe 5 bin kilometreyi aştı.Şubat ayında iddianameyi hazırlayan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli savcıların özel yetkilerinin kaldırılması üzerine dosya apar topar İstanbul’a gönderildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı, 23 Şubat’ta suç yerinin Erzincan olduğunu belirterek dosyayı Erzurum’a iade etti.Cihaner’in her ikisinde de yargılandığı özel yetkili Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay11. Ceza Dairesi arasındaki çekişmenin kronolojisi şöyle:14 Nisan: Cihaner’in tarikatlar hakkında yürüttüğü soruşturmada ‘yetkisini aştığı’ savı ve 26 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzurum’daki dava ile kendisi arasında bağ bulunabileceği gerekçesiyle dosyanın 14 Mayıs’taki ikinci duruşmaya kadar gönderilmesini kararlaştırdı.4-10 Mayıs: Dosyayı göndermeyen Erzurum yargılamaya başladı. 10 Mayıs’ta Savcı Taner Aksakal, kendi davası ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davası arasında bağ bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesini istedi. Mahkeme oyçokluğuyla kabul etti.14 Mayıs: Yargıtay, dosyayı göndermeyen Erzurum’daki mahkeme hakkında suç duyurusunda bulundu. Hem Erzurum hem de İstanbul’dan ellerindeki dosyaları göndermelerini istedi.17 Mayıs: Yargıtay’ın bu kararı üzerine Özel Otlukbeli Koleji Müdürü Ahmet Demir’in avukatı Muhammet Hatip Dursun, ‘birleştirme kararına’ itiraz etti.26 Mayıs: Erzurum, itiraz edilebilir kararlar arasında olmamasına rağmen birleştirme kararına itirazını, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’ndeki duruşmadan iki gün önce kabul etti, dosyayı Diyarbakır’a yolladı.28 Mayıs: Yargıtay, Diyarbakır’a gönderilen dosyanın değerlendirme yapıldıktan sonra ve 11 Haziran’da yapılacak duruşmadan önce gönderilmesine karar verdi.1 Haziran: Diyarbakır, birleştirme kararları itiraz edilebilir nitelikte olmadığından itirazı reddetti ve dosyayı iade etti.7 Haziran: Dosya Erzurum’a ulaştı.9 Haziran: Erzurum’un dosyayı Yargıtay’a göndermesi beklenirken bir gelişme daha oldu. Kolej Müdürü Demir’in avukatı Muhammet Hatip Dursun’un, 21 Mayıs’ta ‘reddihâkim’ talebinde de bulunduğu anlaşıldı. Ancak mahkeme bu talebi, müştekilerin ‘reddihâkim’ talebi hakkı bulunmadığından 24 Mayıs’ta geri çevirdi. Fakat müştekiler, 4 Haziran’da ‘reddihâkim’ talebini geri çeviren Erzurum’un kararına itiraz etti. Mahkeme de itirazı kabul edip dosyayı yeniden Diyarbakır’a gönderdi.10 Haziran: Diyarbakır, talebi reddederek dosyayı yeniden Erzurum’a gönderdi.Ve 15 Haziran: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay yerine yeniden İstanbul’a göndermeyi kararlaştırdı.Söz konusu dava henüz açılmadan önce Erzurum’da hazırlanan dosya İstanbul’a gitti, buradan Erzurum’a geri döndü. Davanın açılmasından sonra yapılan iki itiraz üzerine dava dosyası iki kere Erzurum’dan Diyarbakır’a gitti, üç kez Erzurum’a geldi. Dosya son olarak yine İstanbul’un yolunu tuttu. Erzurum - İstanbul arası 1225, Erzurum-Diyarbakır arası da 325 kilometre olarak hesaplandığında, dosyanın kat ettiği mesafe 5 bin kilometreyi aşıyor.