Cihaner: Dink cinayeti çözülürse Mumcu da çözülür

T24 - CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, “Uğur Mumcu davasının aydınlanabilmesi için Hrant Dink davasını pilot olarak görebiliriz. Bu davada her şey aydınlatılabilirse Uğur Mumcu ve üstü örtülen cinayetler de aydınlığa kavuşur” dedi.



Cihaner, katledilişinin 19. yılında gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu anmak amacıyla Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği “Demokrasi İçin Adalet” konulu söyleşiye katıldı. “Ülkemiz aydınlar mezarlığına döndü ve hiçbiri net bir şekilde ortaya çıkarılmadı” diyen Cihaner, “Sivas ve Maraş olayları da aynı şekilde, üzerlerinde hep bir fluluk var” dedi. Uğur Mumcu’nun “Rabıta skandalı”nı ortaya çıkardığını anımsatan Cihaner, “İstihbarat örgütlerini, gerici örgütlenmeleri soruşturuyordu. Kürt sorununu araştırıyordu. 12 Eylül’deki hak ihlallerini araştırıyordu. Çok geniş bir yelpazenin hedefindeydi” dedi.

İstihbarat birimleri nerede?



“Uğur Mumcu davasının aydınlanabilmesi için Hrant Dink davasını pilot olarak görebiliriz” diyen Cihaner, “Bu davada her şey aydınlatılabilirse Uğur Mumcu ve üstü örtülen cinayetler de aydınlığa kavuşur” diye konuştu. Yaşanan olaylarda istihbarat örgütlerinin rolünün hiç tartışılmamış olmasını çok önemsediğini belirten Cihaner, şöyle devam etti:



“Devletin birçok istihbarat örgütü var. Örneğin şimdi içinde işadamı, askeri, gazetecisi, bilim adamı çok geniş kitleyi kapsayan bir yapılamadan, sözde illegal bir durumdan Ergenekon’dan bahsediyorlar. Madem bu kadar büyük ve geniş kapsamlı bir oluşum var, o zaman devletin istihbarat birimleri nerededir? Görevi nedir, diye sormak lazım...”

Nedim Şener: Bizden terörist olmaz



Nedim Şener, Dink davasına ilişkin “Ben 5 yıl önce bunları yazdım, şimdi kendileri ‘örgüt’ diyor” değerlendirmesinde bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Şener, bazı gazetecileri ifade vermeye çağırdı. Hanefi Avcı ise suç unsuru olarak gösterilen dosyaların Odatv bilgisayarlarında oluşturulmadığını söyledi.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink davasına ilişkin değerlendirmede bulunan Nedim Şener kararın kendisini haklı çıkardığına dikkat çekti. Gazetemiz Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’e Odatv davasının duruşması sırasında açıklama yapan Şener, “Karar iyi ki ben tutuklu iken çıktı. Herkes gördü. 11 aydır beni susturdular ama yine de gerçeği hapsedemediler. Ben 5 yıl önce bunları yazdım, şimdi kendileri ‘örgüt’ diyor” diye konuştu.



Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün tutuklu yargılandığı Odatv davasının dokuzuncu oturumu ise dün yapıldı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davanın tek müştekisi olan gazeteci yazar Nazlı Ilıcak’ın, celse arasında mahkemeye ifade verdiği ve şikâyetinden vazgeçtiği de açıklandı. Tutuklu sanık Doğan Yurdakul, “Anjiyo olmam gerekiyor” deyince, Başkan Mehmet Ekinci “Rapor geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” diye konuştu.



Örgüt üyesi olduğunu ileri süren gazetecilerin duruşmaya çağrılmasını isteyen gazeteci Nedim Şener, “Bizden eş olur, baba olur ancak terörist olmaz sayın başkan. Vereceğiniz karar çocuklarımızın geleceği için çok önemli” dedi. Şener’in, eşi Vecide Şener’e kızının karnesini sorması ise izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

‘Cellatlığa devam ediyor’



Şener, kendisini örgüt üyesi gibi gösteren yazılar kaleme alan gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı, Şamil Tayyar, Yiğit Bulut, Önder Aytaç’ın mahkemede bilgilerinin alınmasını isteyerek, “Gelip yazdıklarını savunsunlar. Nazlı Ilıcak şikâyetinden vazgeçti ancak savcılığa, hâkimliğe, cellatlığa dışarıda devam ediyor” dedi. Şener, mahkemeye, Kaşif Kozinoğlu hakkında dinleme kararı talebini reddeden savcılık yazısını sundu. Şener, şöyle konuştu:



“‘Savcılık, daha önceki 5 dinleme kararının sonucunda suçla bağlantılı konuşmaya rastlanmadığını’ belirtmiş. Bu yazı dosyada yok. Kozinoğlu’nu bir satırlık yazı ile Ergenekoncu yaptılar, öyle öldü. Kozinoğlu’nun durumu bu iken, Dink’i valilikte tehdit eden, Bedrettin Dalan’a kaç diyen Özel Yılmaz, şu anda MİT İzmir Bölge Müdürü. Savcı Zekeriya Öz, Yılmaz’ın ifadesini bile almadı.” Savcı Öz’ün, Ergenekon soruşturmasıyla Dink cinayetini birleştirme yoluna gitmediğine dikkat çeken Şener, “Sorgum sırasında bu konuyu onunla tartıştım. Bizi tutukladığıyla kaldı” dedi. Şener, “Burada olmamın tek sebebi Dink cinayetinin bir yerlere varıyor olması” diye konuştu.

Türkiye Uğur Mumcu'yu anıyor



Aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993’te yitirdiğimiz gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, yurt genelinde anılıyor.



Ankara’da Mumcu için ilk anma töreni bugün saat 11.00’de. Batıkent Uğur Mumcu Parkı’ndaki Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakılacak. Ardından saat 12.00’de, karanfiller ve mumlarla Mumcu’nun evinin önünde toplanılacak. Aynı gün Mumcu’nun Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütüne de anma ziyareti gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Mumcu, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (um:ag) önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlediği “19. Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinlikleriyle de anılacak. Bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek etkinliğin başlığı “Yargısız Adalet, Adaletsiz Hukuk.”



Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği’nde yer alan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin (CKM) kapıları da bugün Uğur Mumcu’nun anısına açılacak. CKM’de saat 18.00’de, “Uğur Mumcu’nun Kaleminden Siyasi Cinayetler/Öldürülürken...” sergisi açılacak. Sergide Mumcu’nun Cumhuriyet’teki köşe yazıları ve kitaplarındaki yazıları yer alıyor. Sergi açılışının ardından “İz Sürerken” adlı belgesel filmin gösterimi yapılacak. Etkinlikler kapsamında yarın da saat 13.30’da, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Gürsel Gökçe’nin hazırladığı “Uğur Mumcu’nun Ardından” başlıklı fotoğraf gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 16.30’da da Doç. Dr. Ömer Adıgüzel ve Serap Antepli’nin hazırladığı “Sesleniş - Uğur Mumcu” adlı drama gösterisi yurttaşların beğenisine sunulacak. Saat 18.00’de gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise “Uğur Mumcu’nun İzinde Bugün” başlıklı söyleşi. Cumhuriyet gazetesi yazarları Ahmet Tan ve Işık Kansu’nun konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi, Ankara Temsilciliğimizdeki CKM’de.



Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, Kadıköy Belediyesi “Uğur Mumcu ve tüm demokrasi şehitlerimizi anma gecesi” düzenleyecek. Caddebostan Kültür Merkezi’nde bu akşam saat 20.00’de düzenleyecek etkinlikte gazetemiz yazarı Ali Sirmen konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik kapsamında Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’da konser verecek. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sarıyer Şubesi’de saat 11.00’de Sarıyer Atatürk Anıtı önününde etkinlik düzenleyecek. ADD’liler etkinliğin ardından, “Yargısız adalet, adaletsiz hukuk” konferansı düzenleyecek. Konferansa İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Mehmet Durakoğlu konuşmacı olarak katılacak.

CHP’den meşaleli yürüyüş



CHP İstanbul İl Örgütü, “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz” diyerek, Mumcu’yu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan’ı anacak. Harbiye Uğur Mumcu Anıtı’nda Saat 15.00’te düzenlenecek anma sonrasında CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Mumcu’nun “Sakıncalı Piyade“ ve “Ben Uğur Mumcu’yum“ isimli kitaplarını yurttaşlara dağıtacak.



CHP Şişli ilçe teşkilatı da 39 ilçe örgütü ile birlikte Uğur Mumcu anıtına meşaleli yürüyüş düzenleyecek. Şişli’deki CHP ilçe binası önünde saat 19.30’da başlayacak yürüyüş Uğur Mumcu anıtında son bulacak.