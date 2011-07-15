-CİHANER DAVASINDA KRİTİK KARAR ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in, ''görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmak'' suçlamasıyla yargılamasını, ''dokunulmazlık'' kapsamına girmesi nedeniyle dondurdu. Yargıtay 11. Ceza Dairesindeki duruşmaya Cihaner ve avukatı Turgut Kazan katıldı. Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Cihaner'in milletvekili seçilmesi nedeniyle dokunulmazlık kapsamında olduğunu belirterek, yargılamanın durdurulmasını talep etti. Avukat Kazan da yargılamayı yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi heyetinden dava başlangıcından beri 3 üyenin değiştiğine işaret ederek, ''Daire başkanı ve heyet üyelerinin değişmesi kuşkulu bir durum, bu değişiklik kaygı verici. Şüphelerimiz giderilsin, giderilmeden bu heyet karar veremez'' dedi. Kazan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Yunanistan'daki bir davayla ilgili olarak yargılamayı yapan heyetten bir kişinin değişmesinin bile kaygı verici olduğu yönünde karar verdiğini iddia etti. Avukat Kazan'ın savunmasını yaparken el, kol hareketleri yapması ve masaya vurması üzerine heyet üyeleri Kazan'a tepki gösterdi ve uyardı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Eken, davanın önceki duruşmalarında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinden istenilen dava dosyalarının UYAP üzerinden gönderildiğini söyledi. Eken, UYAP'ta yapılan incelemede, dava dosyalarının her istenildiğinde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince UYAP üzerinden Daire'ye gönderildiğinin tespit edildiğini belirtti. Eken, sanık İlhan Cihaner'in milletvekili seçilmesi nedeniyle dokunulmazlığı bulunduğunu anımsatarak, yargılamanın durdurulmasına ve dokunulmazlık durumunun takdiri için dava dosyasının TBMM'ye gönderilmesine karar verildiğini bildirdi.