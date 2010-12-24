-CİHANER DAVASI ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçu kapsamındaki yargılanmasına ilişkin davayı, 25 Şubat 2011 tarihine erteledi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin Yargıtay'da yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Cihaner, Nedim Ersan ve Şenol Bozkurt, sanık avukatları ile müşteki Ahmet Demir'in avukatı Adnan Şeker, sanık yakınları, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ergenekon davası sanığı Yalçın Küçük katıldı. Yargıtay Genel Kurul Salonu'ndaki duruşma da Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker dava dosyasının Yargıtay Ceza Genel Kurulundan daireye gönderilmediğini belirterek, duruşmanın ileri bir tarihe bırakılacağını söylediği. Daire Başkanı Ülker, dava dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 11. Ceza Dairesi arasındaki ''olumlu görev uyuşmazlığının'' çözülmesi için Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderildiğini ve kurulun da davanın Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde görülmesine karar verdiğini anımsattı. Dava dosyasının Ceza Genel Kurulundan daireye gelmediğini ve kurulun gerekçeli kararını henüz yazmadığını ifade eden Ülker, bu sürecin zaman alacağını, gerekçeli kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde inceleneceğini belirtti. Ülker, duruşmanın 25 Şubat Cuma gününe bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.