Cihaner belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanmış

T24- Erzincan-Erzurum hattında yaşanan krizle bütün Türkiye’yi etkileyen İsmailağa cemaati soruşturmasının bilinen ve bilinmeyen yönleri, belgeleriyle kitap oldu. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri İlhan Taşcı’nın kaleme aldığı kitap Hükümet-Cemaat Kuşatması/CÜPPELİ ADALET adıyla Cumhuriyet Kitapları’ndan çıktı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in İsmailağa cemaatine yönelik soruşturmaya başlamasının ardından yaşanan sürecin ilk belge ve bilgilerini haberleştirmesi nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2009 yılı siyasi haber dalında gazetecilik başarı ödülüne değer görülen İlhan Taşcı kitabı yazma nedenini şöyle anlattı:

“Yaşananları herkes kendi istediği gibi görmeye ve yorumlamaya devam ediyordu; ediyor...Bir gazeteci olarak olabildiğince yansız bir biçimde, ulaşabildiğim belgeler ve edindiğim bilgiler ışığında, yaşananların bütün boyutlarını tarafsız bir gözle ortaya koymaya çalıştım. Çünkü gazetecinin işi, yaşananları yalnızca kenardan izlemek değildir. Topluma ve tarihe karşı vicdan borçlarımız ve sorumluluklarımız da göz ardı edilemez. Çalışma da bu görev bilinci içinde, cemaatleri özellikle siyasal ve parasal yönüyle soruşturmak isteyen Cumhuriyet savcıları ile onları destekleyenler arasındaki sert savaşımın belgelerle anlatılmasıdır.”



Cemaatin lideri cinayette suçlandı





Kitap, Erzincan-Erzurum arasında yaşanan süreçteki tartışmaların odağında yer alan İsmailağa’nın geçmişten bugüne kadar anıldığı soruşturma ve dosyalardan örneklerle başlıyor. İsmailağa kitapta “kriminal” bir cemaat olarak ele alınıyor. Cemaatin adının karıştığı ilk cinayet olan Üsküdar Müftüsü Hasan Ali Ünal’ın beş kurşunla öldürülmesi olayı irdeleniyor. 1982 yılında müftünün öldürülmesinin hemen ardından cemaatin lideri Ustaosmanoğlu da gözaltına alınıyor. Çünkü Ustaosmanoğlu, daha önce de Üsküdar Müftüsü hakkında dövülmesi için “fetva” vermekle suçlanıyor. Müftü Hasan Ali Ünal, eski AKP Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın da akrabasıydı. Dava sonucunda Ustaosmanoğlu beraat etti.

İlhan Taşcı kitabında bu cinayetin ilk olmadığını, bunun dışında birçok bıçaklı yaralama olayını anlatırken, son olarak 3 Eylül 2006’da Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sağ kolu olarak bilinen Bayram Ali Öztürk’ün sabah namazında cemaatin gözleri önünde bıçaklanması üzerinde duruyor.

Cemaatin önde gelen bazı isimlerinin Salih Mirzabeyoğlu liderliğindeki İBDA-C ile birlikte hareket etmesinin grubun radikalleşme potansiyelinin bir kanıtı olarak değerlendirildiğini anlatan Taşcı, Mirzabeyoğlu ile birlikte yargılanan ve 18 yıl ceza alan Sadettin Ustaosmanoğlu'nun, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni olduğu notunu düşüyor.



Tarikat-Ticaretin ilk kavgası



Taşcı Cüppeli Adalet kitabında, ilk tarikat-ticaret kavgasına da yer verdi. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun amcasının oğlu Yeşil Cami İmamı Abdullah Ustaosmanoğlu hakkında, 2000 yılında haksız mal edindiği iddiasıyla dava açılmıştı. İddiaya göre, Abdullah Ustaosmanoğlu’nun, topladığı paralarla İstanbul Taşoluk’ta 6 bin metrekarelik alana külliye yaptırdığı ve son 5 yılda servetine servet kattığı ileri sürüldü. Olay Bayrampaşa Yeşil Cami Kur’an Kursu’nun yatılı 60 öğrencisinin 2 Haziran 2000’de akşam yemeğinden zehirlenmesiyle patlak vermişti.

Kitapta, cemaatin ilkokul öncesi çocuklara yönelik olarak yaptığı eğitimin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen incelenmeye başlandığı 2 Kasım 2007 tarihinden İlhan Cihaner’in tutuklanarak cezaevine konulmasına kadar yaşanan gelişmeler belgeler ve yazışmalar ışığında anlatıyor.

Taşçı, 23 Şubat 2009 tarihinde ilk gözaltı emirleri verilip 29 kişinin gözaltına alındığı gün Erzincan Başsavcısı’nı Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in aramasını yürütülmekte olan soruşturmanın hedefinin nerelere kadar ulaşabileceğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. İlhan Taşcı, cemaatin Başbakanlık düzeyinde ilgi görmesinin nedeninin yalnızca siyaset ile tarikat ilişkisi olmadığını, asıl öne çıkanın “parasal ilişkiler ve dengeler” olduğu görüşünde.

İlk gözaltıların hemen ardından daha sorgular başlamadan Cemil Çiçek’in başsavcılığı aramasına ilişkin olarak yapılan savunmanın belgelerle doğrulanmadığı da kitapta anlatılıyor. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek operasyonlarda 50-60 çocuğun gözaltına alınması nedeniyle başsavcıyı aradığı savunmasına karşın, kitapta, gözaltı/sorgu belgeleri ışığında gözaltına alınanların toplam sayısının 29 olduğu, bunlar arasında 8 yaşından küçük hiç kimsenin olmadığı bilgisine yer veriliyor.

Cemil Çiçek’in ricasının yerine getirilmemesinin üzerinden henüz iki hafta geçmişken devreye 10 Mart 2009 tarihli yazıyla Erzurum Özel Yetkili Savcılığı'nın girişini, her iki savcılık arasındaki yazışmalar eşliğinde yaşanan çatışma kitapta gün gün aktarılıyor.



Gülen cemaatinin para hareketlerini izledi



Kitapta, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in İsmailağa cemaatine ilişkin girişimlerinin sürdüğü günlerde Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmaya da başladığı, bu soruşturma sürecinde atılan kimi adımların başsavcının cezaevine gidiş sürecini de hızlandırdığı anlatılıyor. Kitapta anlatılanlara göre, İlhan Cihaner, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan daha önce karara bağlanmış Fethullah Gülen dosyasını; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’ndan da Kayseri’de ordudaki Gülen taraftarlarına yönelik Işıkevleri dosyasını istedi. Ardından Türkiye’de faaliyet yürüten bankalara 26 Mayıs 2009 tarihinde bir yazı yazarak, Fethullah Gülen cemaatine yakın isimler listesini iletip bu kişilerin son 5 yıllık hesap hareketlerini istedi.





Cihaner: Demek ki büyük bir çarka çomak sokmuşuz'





Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, kitabın yazarı Taşcı’ya, yürüttüğü soruşturmaların önemli isimlere yönelerek genişlemesi üzerine kendisini hedef alan saldırıların başladığını anlatıyor. Faili meçhulleri soruştururken bile yapılmayan saldırıların kat be katının cemaat soruşturmaları nedeniyle niçin yapıldığı sorusuna Cihaner’in "Demek ki bu sefer, tabiri caiz ise daha büyük bir çarka çomak sokmuşuz!” yanıtını verdiği aktarılıyor.



Arama kararını yanlış çıkarttılar



Kitapta dikkat çeken bir başka belgeden aktarılan olay ise özel yetkili savcı Osman Şanal’ın 16 Şubat sabahı elinde taşıdığı arama ve gözaltı kararının aslında ilk önce yanlış çıkartıldığı... Başsavcı Cihaner ile ilgili arama kararı 15 Şubat günü çıkartılmak istenmiş, ancak mahkeme kararına da yansıyan bilgilere göre yapılan maddi hatalar nedeniyle ilk arama kararı iptal edilmişti. Çünkü karar yanlış çıkarılmıştı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararında bu durum şöyle anlatıldı:

“Erzurum C. Başsavcılığı’nın 15/02/201 tarih ve 2010/976 soruşturma sayılı yazısına istinaden mahkememizce verilen 15/02/2010 tarih ve 2010/140 değişik iş nolu arama ve el koyma kararı verildiği, ancak maddi hatalar yapıldığı ve C. savcılığınca da taleplerinde sehven hata yapıldığının belirtilerek kararın iptali ile talep doğrultusunda tekrar karar verilmesi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”

Hem savcılığın, hem de mahkemenin yaptığı maddi hatalar nedeniyle arama ve el koyma kararları yenilendi. Yanlışlar içeren kararı iptal eden mahkeme, yerine 2010/141 sayılı yeni bir karar verdi.

Arama kararında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in makam arabası da kapsamda yer alıyordu. Ancak aranması istenen resmi araç o hafta, başka bir soruşturma nedeniyle bölgede bulunan bir Adalet Başmüfettişi tarafından kullanılıyordu.



Arama terörden, tutuklama sahtecilikten



Erzincan Başsavcısı hakkındaki arama ve gözaltı kararlarındaki suçlamalar, “Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit” idi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 Şubat’ta tutuklama kararı verilen İlhan Cihaner’in durumuyla ilgili bugüne kadar yayınlanmayan olay da belgesiyle birlikte İlhan Taşcı’nın Cüppeli Adalet kitabında yer aldı. Bu durum, kitapta şöyle anlatıldı:

“Başsavcı İlhan Cihaner için 2010/10, 17 Şubat 2010 tarihli tutuklama müzekkeresi düzenlendi. Erzincan Cumhuriyet başsavcısına yönelik suçlamaların başında 'Ergenekon terör örgütüne üye olma' ilk sırada yer almıştı. Ancak tutuklama müzekkeresi dikkatle incelendiğinde günlerce terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı dillendirilen İlhan Cihaner’in aslında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandığı anlaşıldı. Görünen oydu ki, terör örgütü suçlaması, başsavcılık makamına yapılacak baskının maymuncuğu edilmiş, sonrasında ise başsavcı başka bir suçlamayla tutuklanmıştı!”

T24'e düzeltme uyarısı



(T24'ün uzman bir hukukçu okuru, İlhan Taşçı'nın bu iddiasına şu yanıtı gönderdi: Haberler konusundaki hassasiyetinizi biliyorum. O nedenle, Cihaner "sadece resmi belgede sahtecilik suçlamasından tutuklanmış" başlıklı haberiniz konusunda bir düzeltme yapmak isterim. Taşçı'nın kitabında yer verdiği bu husus, üzgünüm ama doğru değil. Zira mahkeme, silahlı terör örgütü üyesi olmak, birden fazla kişi ile baskı ve tehdit ile iftira suçlarından tutuklamaya karar vermiş olup, her bir suçlama ile ilgili ayrı ayrı tutuklama müzekkeresi çıkarmıştır. Haliyle İ.TAŞÇI, bu müzekkerelerden sadece birini okumak suretiyle böyle bir sonuca varmış olup, verili durumla uyuşmayan bir tespit söz konusudur. Bilgilerinize sunarım).



Ergenekon terör örgütüne üyelik suçlamasıyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’e sorgusunda yöneltilen 26 soru ve bunların yanıtları ile sorguda tansiyonun yükselmesine neden olan tartışmalar da kitapta yer aldı.



Mahkeme tanıdık çıktı



Tutuklanan Cihaner’in avukatları bu karara itiraz etti. Cihaner hakkındaki arama ve tutuklama kararını veren kişi de, tutukluluğa yapılan itirazları reddeden kişi de İsmail Şahin idi... Hâkim Şahin’in dikkat çeken ancak bugüne kadar bilinmeyen bir kararı da kitapta anlatıldı.

Ankara / Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda yapılacak yasadışı telefon dinlemeye ilişkin inceleme ile ilgili olarak Erzurum’dan dinlemenin merkezi olan TİB’den veri alınamayacağı, hatta mahkeme kararının yerine getirilmemesi yolunda kararı veren de Erzurum Ağır Ceza Hâkimi İsmail Şahin idi.

Kitapta yer alan bilgilere göre, Erzincan Başsavcısı'nın odasını basan savcıların başındaki Osman Şanal, İlhan Cihaner’in yürüttüğü bir soruşturmanın şüphelisiydi. Şanal bu aramalar sırasında, isteğine karşın devretmediği Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili evraka da aramalarda el koydu. Cihaner’in soruşturma belgeleri arasında, Kayseri’de orduya sızma iddiasını kapsayan Işıkevleri Davası’na ilişkin belgeler de yer aldı.

Kitapta cumhuriyet tarihinde yaşanan 'ilk'ler de geniş bir bölümü oluşturuyor. Cumhuriyetin “ilk”ler tarihine düşülen notlardan bazıları: Adalet Bakanı'nın “emriyle” bir savcı, ilk kez bir Cumhuriyet başsavcısının makamını basıp kendisini gözaltına aldı. Polis ve jandarmaya bir başsavcının emirlerine uyulmaması talimatı verildi... Cemaatleri soruşturan Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturduğu bu kesimlere “tuzak” kurmakla, cemaatler hakkında istihbarat toplayan MİT elemanları da cemaat üyelerini “fişlemekle” suçlandı. Savcının emriyle cemaat soruşturmasında yer alan askerler hakkında da “terör örgütü üyesi” oldukları gerekçesiyle dava açıldı.



KİTAPTAN BAZI BÖLÜMLER ŞÖYLE





2007 yılında İsmailağa Cemaati soruşturmasına ardından Fethullah Gülen Cemaati’ne ilişkin soruşturmada düğmeye basan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, hem Adalet Bakanlığı’na hem de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na hukuk adına yaşanan ve yaşanması olası sorunları pek çok kez aktarmıştı. En son “gizli/acele” koduyla gönderdiği yazının üzerinden henüz bir ay geçmişti ki, makam odası ve konutu basıldı!

Osman Şanal, sabahın erken saatlerinde üç Cumhuriyet savcısı ile birlikte Erzurum’dan Erzincan’a geldi. Elinde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin arama ve el koyma kararı vardı. Karardaki imza ise yargıç İsmail Şahin’e aitti. Mahkeme kararı bilinmeyen bir durumu da ortaya koyuyordu. Aslında Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner ile ilgili arama kararı 15 Şubat günü çıkartılmak istenmiş, ancak mahkeme kararına da yansıyan bilgilere göre yapılan maddi hatalar nedeniyle ilk arama kararı iptal edilmişti. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararında bu durum şöyle anlatıldı:

“Erzurum C. Başsavcılığı’nın 15/02/201 tarih ve 2010/976 soruşturma sayılı yazısına istinaden mahkememizce verilen 15/02/2010 tarih ve 2010/140 değişik iş nolu arama ve el koyma kararı verildiği, ancak maddi hatalar yapıldığı ve C. savcılığınca da taleplerinde sehven hata yapıldığının belirtilerek kararın iptali ile talep doğrultusunda tekrar karar verilmesi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”

Hem savcılığın hem de mahkemenin yaptığı maddi hatalar nedeniyle arama ve el koyma kararları yenilendi. Yanlışlar içeren kararı iptal eden mahkeme, yerine 2010/141 sayılı yeni bir karar verdi.

İsmail Şahin’in imzasını taşıyan kararda, yapılacak işlemler şöyle sıralandı:

“Adliye lojmanları, lojmanın bodrum katındaki iki depo, Erzincan Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Odası ve müştemilatı, 06 .... plakalı Ford marka araç ve Cumhuriyet başsavcısına tahsisli makam aracı... Yukarıda açık adresleri yazılı bulunan evde, müştemilatında, şüphelinin ve evde oturan kişilerin üzerleri, varsa araçları ve işyerinde kendisine tahsisli odalarda, sekreter odasında (Özel Kalem Odası), müştemilatında suç delillerinin elde edilebileceğine ilişkin makul şüphe bulunduğu anlaşıldığından 16/02/2010 günü saat 09.00’dan itibaren arama yapılmasına, arama sonucunda elde edilecek suç ve suç unsurlarına el konulmasına...”



TERÖR SUÇLAMASI BASKININ MAYMUNCUĞU



Gözaltına alınan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Erzurum’a götürüldü. Cihaner’in savcılarca sorgusu 17 Şubat sabahı, saat 06.00’ya kadar sürdü. Cihaner, sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilmesinden yaklaşık 2.5 saat sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Cihaner’in gözaltına alınmasıyla ilgili görev ve yetki konusunu açıklığa kavuşturmak üzere (bir önceki günkü kararı uyarınca) olağanüstü toplandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi saat 10.00’da Cihaner’in tutuklanmasına karar verdi. Başsavcı İlhan Cihaner için 2010/10, 17 Şubat 2010 tarihli “tutuklama müzekkeresi” düzenlendi. Erzincan Cumhuriyet başsavcısına yönelik suçlamaların başında gözaltı ve aramalarda “Ergenekon terör örgütüne üye olma” ilk sırada yer almıştı. Ancak tutuklama müzekkeresi dikkatle incelendiğinde günlerce terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı dillendirilen İlhan Cihaner’in aslında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla tutuklandığı anlaşıldı. Görünen oydu ki, terör örgütü suçlaması, başsavcılık makamına yapılacak baskının maymuncuğu edilmiş, sonrasında ise başsavcı başka bir suçlamayla tutuklanmıştı! Çünkü başsavcı bir yana belgede sahtecilik suçuyla sade bir yurttaş bile gözaltına alınamazdı....

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TİB Kararı Erzurum’dan Gelir

Yargı ile hükümet arasındaki krizin doruğa çıktığı günlerde ve HSYK’nin Cihaner’in makamını basıp gözaltına alan özel yetkili savcıların yetkilerini aştıkları gerekçesiyle yetkilerini kaldırmasından hemen sonra Erzincan başsavcısının avukatları, tutukluluğa itiraz ettiler. İtirazı aynı gün içerisinde değerlendiren Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye talebini reddetti.

Burada tahliye istemini görüşerek reddeden mahkemeye ilişkin bir ayraç açmakta yarar var. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Aralık 2009’da düzenlediği basın toplantısında, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği bir arama kararının fotokopisini dağıttı. Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre, yasa uyarınca “aramanın nedeni, aranacak kişi ve arama yapılacak evler ve diğer adresler” gibi zorunlu bilgilerin yer almadığı kararda, aranacak kişi ve adres kısmı boştu!



Kılıçdaroğlu’nun “hamiline çek gibi bir mahkeme kararı söz konusudur” sözleriyle değerlendirdiği kararı veren üye hâkim İsmail Şahin’di. Adalet müfettişleri bu iddialar üzerine inceleme başlatmış ve İsmail Şahin hakkında işleme yer olmadığına karar vermişti. Cihaner hakkındaki arama kararını, tutuklama kararını veren kişi de, tutukluluğa yapılan itirazları reddeden kişi de İsmail Şahin idi! Ayrıca (Ankara) Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda yapılacak yasadışı telefon dinlemeye ilişkin inceleme ile ilgili olarak, taa Erzurum’dan dinlemenin merkezi olan TİB’den veri alınamayacağı, hatta mahkeme kararının yerine getirilmemesi yolunda kararı veren de İsmail Şahin’den başkası değildi....

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Şanal’a Soruşturma

Erzincan başsavcısının yürüttüğü yeni soruşturmanın (Fethullah Gülen) şüphelileri arasında Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal da vardı! İsmailağa Cemaati’ne ilişkin soruşturma evrakını görevsizlik kararıyla Erzurum’a gönderen Cihaner, bu kez de Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturma için düğmeye basmıştı. İsmailağa Cemaati’nde olduğu gibi yeniden sıkıntılar yaşamaya başladı. Cihaner, Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) Gizli/Acele kaşesiyle gönderilen 14 Ocak 2010 tarihli yazıda, yürüttüğü soruşturmada Şanal’ın da yer aldığını şöyle aktardı:

“Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada kendi adı da (Osman Şanal) geçtiği halde (kişisel olarak muhbirin anlattığı konumda olduğuna da inanmamaktayım) etik olarak çekilmesi gerektiği halde bunu yapmayarak, bilgi paylaşma ve eşgüdüm taleplerimizi yerine getirmeyerek tam tersi anlamsız gözaltı ve müdahalelerle ordu mensuplarına/tarafıma yönelik olduğu anlaşılan bir komployu açığa çıkaracak soruşturmayı bu hale getirmeleri acemilik, kişisel uyuşmazlık gibi gerekçelerle dahi açıklanamayacak hususlardır.”



Şanal soruşturma belgesini aldı



Erzincan başsavcısının odasını basan savcıların başındaki Osman Şanal, İlhan Cihaner’in yürüttüğü bir soruşturmanın şüphelisiydi. Baskın ve alınan belgelerle bir anlamda şüphelisi olduğu dosyanın tüm bilgi ve belgelerine ulaşmış olabilirdi!

Elbette yalnızca bunlar değildi el konulan belgeler. İlhan Cihaner’in, Şanal’ın isteğine karşın devretmediği Fethullah Gülen tarikatıyla ilgili evraka aramalarda el konuldu! Cihaner’in soruşturma belgeleri arasında, Kayseri’de orduya sızma iddiasını kapsayan Işıkevleri Davası’na ilişkin belgeler de yer aldı.

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