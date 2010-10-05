-CİHANER: BAŞBAKAN DİNLENİLMEDİ ERZİNCAN (A.A) - 04.10.2010 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Başbakanı dinlediği iddialarına ilişkin olarak, "Doğrudan ya da dolaylı olarak kesinlikle dinlenilmemiştir" dedi. Cihaner, bugün bir gazetede yer alan "Başbakanın dinlenildiği" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok açık söylediğim halde; Yani CNN Türk'te, dolaylı dinleme ya da doğrudan dinlemeye dair söylediklerim çok açık aslında. Doğrudan ya da dolaylı olarak kesinlikle dinlenilmemiştir. Ancak bizim takip ettiğimiz insanların, yasama dokunulmazlığı olan bazı kişilerle konuşmaları bizim takiplerimize yansımıştır" diye konuştu. Dosyanın gönderildiği zaman da dinlemelerin devam ettiğini kaydeden Cihaner, ayrıca şunları söyledi: "Dosyayı gönderdiğimde henüz o soruşturma devam ediyordu. Dinlemeler devam ediyordu. Takip ettiğimiz kimliklerin bu tarz konuşmalarının sonradan deşifre edilip edilmediğini bilmiyorum. Edildi de çıkarıldı mı onu da bilmiyorum. Ancak şu tarz konuşmalar var; Cemaatten birileri, siyasetçilere etki edecek birilerini arıyor. (Şuradan şunu gösterin, buradan bunu gösterin) diyor. Başbakan dinlenebilir mi? Başbakanı ben nasıl dinleyeceğim? Kulaklığı takıp ben kendim mi dinleyeceğim? Böyle bir cihazım olmadığına göre, bu cihaz da TİB'de olduğuna göre, TİB de onlara bağlı olduğuna göre, müfettişler de benim yaptığım tüm soruşturmaları didik didik ettiğine göre, herhalde böyle bir şey olsaydı şu an ben burada olmazdım."