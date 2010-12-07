Cihaner, Adana'da göreve başladı

T24 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adana'ya düz savcı olarak atanan Cihaner, bugün yeni görevine başladı.

Makamının aranması ve Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalması geniş tartışma yaratanİlhan Cihaner, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) geçen ayki toplantısında alınan karar ile Başsavcılık görevinden alınarak Adana'ya atanmıştı. Bu sabah taksi ile Adana Adliyesi'ne gelen Cihaner'i Adana Barosu Başkanı Av. Aziz Erbek ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Cihaner, doğrudan Başsavcı Sabri Beytorun'un makamına girdi.

İlhan Cihaner'in Türkiye'de son yıllarda yaşanan hukuk ihlallerinin sembolü olduğunu belirten Baro Başkanı Aziz Erbek, "Türkiye'deki hukukçular, aydınlar Türkiye'yi seven herkes hukuk ihlallerinin karşısında olacak. Türkiye'nin bir an önce bağımsız yargıya kavuşmasını arzu ediyoruz"dedi.



Tutuklanan savcı

Kars'ta 1968 yılında dünyaya gelen İlhan Cihaner, Reyhanlı, İdil, Çamlıdere'de Cumhuriyet Savcısı, Vezirköprü ve Alaşehir'de ise başsavcı olarak görev yaptı. 2007 yılının Temmuz ayında Erzincan'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Cihaner, Erzincan'da 'irtica ile mücadele eylem planını uyguladıkları' iddiasıyla hakkında Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmaktan dava açıldı. Dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in lider olarak gösterildiği Erzincan Ergenekon davası nedeniyle Cihaner 16 Şubat'ta gözaltına alındı, 17 Şubat 2010'da Erzurum Özel Yetkili İkinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Erzurum H Tipi Cezaevinde yatan ve hakkında 5 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istenen Cihaner, 18 Haziran 2010'da Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tahliyenin ardından Cihaner, Erzincan'a gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yeniden yürütmeye devam etti. Ardından da HSYK tarafından Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.



