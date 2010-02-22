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Cihaner 13 ay dinlenmiş, Ergenekon'dan iz yok

Adalet Bakanlığı'nın isteğiyle Ergenekon soruşturması kapsamında 13 ay boyunca dinlenen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in görüşmelerinde suç unsuru bul

22 Şubat 2010 02:00

T24 - Adalet Bakanlığı'nın isteğiyle Ergenekon soruşturması kapsamında 13 ay boyunca dinlenen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in görüşmelerinde suç unsuru bulunmadı.


Radikal gazetesinin haberine göre dinlemeden terör suçu degil hakaret çıktı.

Habere göre Adalet Bakanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Sincan hakimi Osman Kaçmaz'ın da aralarında  bulundugu 50 hakim ve savcının dinlenmesini istedi.

Dinlenenlerden biri de "İrticayla Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaktan tutuklanan Başsavcı İlhan Cihaner.

Gazetenin haberine göre Cihaner, Adalet Bakanlığı'nın isteği ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine 'Ergenekon' çerçevesinde 14 Ekim 2008'den beri dinleniyordu.

Bakanlığın 1 Aralık 2009'daki yazısına göre, bu 13 aylık dinlemeden sadece 'Adalet müfettişlerine hakaret' konulu kayıtlar soruşturmaya alındı, diğer görüşmeleri 'ilgisiz' bulunup imha edildi.



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