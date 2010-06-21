'Cihan Oskay spor yazarı değil'

T24 - TSYD, Bodrum'da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden peyzaj mimarı Hülya Yolcubal'ın katil zanlısı olan, suçunu itiraf etmesi ardından bugün (21 Haziran 2010) tutuklanan Cihan Oskay'ın spor yazarı olmadığını ve medya kuruluşlarından bu konuya özen göstermelerini yazılı bir açıklama ile dile getirdi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Bodrum'da öldürülen Hülya Yolcubal'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Cihan Oskay'ın spor yazarı olmadığını açıkladı.



TSYD'den yapılan yazılı açıklamada, Cihan Oskay'ın spor yazarı olduğuna dair basında haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



''Adı geçen şahsın bir gazetede belli bir süre sporla ilgili yazılar yazmış olmasından doğan bu durum karşısında ilgili medya organlarını uyarmakta yarar görüyoruz. Şu anda spor dünyası içinde çeşitli biçimlerde yer alabilen pek çok insan vardır. Ancak bu durumdaki birinin gerçek spor yazarı kabul edilebilmesinin bir dizi koşulu bulunmaktadır.



Öncellikle bu işi meslek olarak seçmiş olmak, spor gazetecisi olarak bir kurumla sözleşme yapmak, ilgili meslek kuruluşlarının üyesi olmak gibi koşullar, bunlar arasında hemen akla gelenlerdir. Söz konusu şahsın bu tür özellikleri yoktur ve hiçbir nedenle spor yazarı olarak anılması mümkün değildir. İlgili medya kuruluşlarının bu noktaya özen göstermelerini rica ederiz.''





