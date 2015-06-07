Cihan Haber Ajansı'nın internet sitesi çöktü!

Oy kullanma işleminin sona erip sayımın başladığı dakikalarda Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) interet sitesi çöktü. Cihan Haber Ajansı’nın internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar ‘404 – Not Found’ hatasıyla karşılaşıyor.

Radikal’de yer alan habere göre, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, sitelerinin yoğun saldırı altında bulunduğunu söyledi. Bilici, buna rağmen abonelere bilgi akışını devam ettirebildiklerini söyledi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, dün akşam Twitter’dan yazdığı mesajda “Doğan Haber Ajansı ve Cihan Haber Ajansı, yarın 17.00’den sonra hacklenebilir!” demişti.