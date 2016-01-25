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Dünya

'Çığlık atan ağaç' yeni kâbusunuzun başrol oyuncusu olabilir!

Sosyal medyada yayılan fotoğrafı gören kullanıcılar, ağacın 'canavar'a benzediği yorumlarında bulundu

25 Ocak 2016 20:48

İngiltere'nin Sussex kontluğunda kırsal alanda bulunan bir ağaç, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Üzerindeki dev deliklerle çığlık atan bir insan suretinde olan ağaç özellikle çocukları korkutuyor.

İlginç ağaç Sussex'de "çığlık atan ağaç" olarak adlandırıyor. Sosyal medyada yayılan fotoğrafı gören kullanıcılar, ağacın insan yüzünden daha çok 'canavar'a benzediği yorumlarında bulundu.

Sosyal medya sitesi Reddit'te fotoğrafı paylaşılan ağacın şöhreti gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, garip görünümlü ağaçtan "Çoktandır kâbus görmediyseniz, bu ağaç özleminizi giderebilir" dendi.

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