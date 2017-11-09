Çiğli eski Hava Üst Komutanı Kubilay Selçuk'un darbe provası dava dosyasına girdi

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı dava dosyasına, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı eski Tümgeneral Kubilay Selçuk\'un darbe bildirisini prova yaptığı görüntüler girdi.

Darbecilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Akıncı Üssünde yapılan aramalarda amatör bir kamera bulundu. Yapılan incelemede tören kıyafeti giyen bir subayın, sözde darbe bildirisinin provasını yaptığı tespit edildi. Daha sonra bu subayın sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyesi olan darbe gecesi Akıncı Üssü\'nde kritik görevler yapan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı eski Tümgeneral Kubilay Selçuk olduğu tespit edildi. Akıncı Üssü şeref salonunda çekildiği anlaşılan yaklaşık bir dakika süren görüntüde Selçuk, bildiriyi okumadan önce kamera kadrajını ayarlamak için bir eri, Genelkurmay Başkanlığı flaması ile Türk bayrağının bulunduğu kürsüye geçmesini istiyor. Emirlere uyan er, biraz bekledikten sonra adını, soyadını ve memleketini söylüyor. Bu şekilde ayarlama yapıldıktan sonra kamera karşısına geçen Selçuk, sözde darbe bildirisinin ilk bölümünü okuyor.

SELÇUK \'ZORLA OKUTMAK İSTEDİLER\' DEMİŞTİ

Selçuk, savcılık ifadelerinde darbecilerin kendisine zorla bildiriyi okutmak istediklerini ancak şiddetle buna karşı çıktığını iddia etmişti. Ancak görüntülerde Selçuk\'un rahat tavırları dikkat çekiyor.

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