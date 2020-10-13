İzmir, Çiğli Belediyesi’nde sosyal yardım hizmetleri bu aydan itibaren Çiğli Halk Kart sistemi üzerinden yürüyecek. Çiğli sınırları içinde hem belediye işçilerinin hem de dar gelirli ailelerin kullanabileceği Çiğli Halk Kart sayesinde Çiğli esnafına da destek sağlanmış olacak.

Kartlar öncelikle Çiğli Belediyesi şirketi Çibel çalışanı 800 işçiye, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında dağıtılarak gıda yardımlarını bu kart üzerinden almaları sağlanacak. Çiğli Halk Kart ayrıca, belediyeden sosyal destek alacak dar gelirli ailelere de dağıtılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu denetiminde ve kredi kartı hükümlerine göre işleyecek Çiğli Halk Kart kullanımına Ekim ayı içinde başlanacak.

Başkan Gümrükçü Çiğli Halk Kartı sendika yönetimine tanıttı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ekim ayı içinde kullanıma başlayacak Çiğli Halk Kartı düzenlenen toplantıyla belediye işçilerinin bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticilerine anlattı. Toplantıya, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve ilçe yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel-İş Sendikası 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve şube yöneticileri ile sendika işyeri temsilcileri katıldı.

“Hem işçimiz hem esnafımız kazansın”

Belediye çalışanları ile dar gelirli ailelere yapılacak sosyal yardımların bu kart üzerinden sağlanacağını belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli Halk Kart Çiğli Belediyesi olarak başlattığımız çok önemli bir proje. Çiğli sınırları içinde kullanılacak kapalı devre bir kart olacak. Şu ana kadar 50 işyeri ile görüşme sağlandı. Marketler, restoranlar, kırtasiye ve çocuk giyim satışı yapan esnaflarla görüşmeler devam ediyor. Bazıları ile anlaşmalar yapıldı. Ne kadar fazla esnaf olursa hem rekabet artar hem de çok sayıda esnaf bu sistemden yararlanır. İşçimize yıllık 5 milyon TL gıda yardımı yapıyoruz; bundan sonra bu desteğimizi kart üzerinden ileteceğiz. Yine dar gelirli ailelerimize de bu karttan dağıtarak alışverişlerini indirimli olarak yapabilmelerini sağlayacağız. Bir de kartımızın çevreci bir yönü olacak. Vatandaşımız evlerinden dönüşebilir atıklarını biriktirecekler ve bize teslim ettiklerinde atıkların ağırlığına göre kartlarına anında para yüklemesi yapacağız. Amacımız hem işçimiz, hem esnafımız hem de halkımız kazansın. Çiğli’nin parası Çiğli’de harcansın” dedi.

Memiş Sarı: Çiğli’de devrim yaptınız

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da “Bir şeyi değiştirirsiniz adı değişim olur ancak bir şeyi yıkarsanız adı devrim olur” diyerek başladığı konuşmasında Çiğli’de devrim niteliğinde çalışmalar olduğunu söyledi. Sarı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün İzmir’de bir ilk yapılıyor. Bu bir başlangıç. Esnafın, çalışanın ve vatandaşın düşünüldüğü bir sistem olmuş. Sistemin iyi ilerleyeceğini düşünüyorum, Çiğli’de devrim yaptınız.”

Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve Şube Başkanı Gümüştekin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da Çiğli Halk Kart’a destek verdi. (ANKA)