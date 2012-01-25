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Çığın içinde can pazarı

Avlanmak için gittikleri Gidengelmez dağında çığ altında kalan iki avcıdan biri öldü, diğeri 4 saat tünel kazıp kurtuldu.

25 Ocak 2012 02:00



T24-  Konya’nın Madenli köyünde, avlanmak için gittiği dağda çığ altında kalan, 30 yıllık arkadaşı Hilmi Şengül’ü (53) de bu sırada kaybeden Ali Güler (64), 7 metrelik bir tünel açarak hayatta kaldığını anlattı.



Güler, cumartesi akşamı gittikleri Gidengelmez Dağları’nda verdiği yaşam mücadelesini şöyle anlattı:


‘Bir toz bulutu geldi’


“Hilmi ile hava almak için ve macera olsun diye ava çıkmaya karar verdik. 4 saat yürüyüp, geceyi mağarada geçirdik. Ertesi gün arkadaşım yoğun kar yağışına rağmen çıkmak isteyince ona eşlik ettim. Meyilli bir yerde sis ile toz bulutu şeklinde bir serpinti geldi. Önce anlayamadık. Arkadaşıma ‘Çığ geliyor’ dedim. Hemen bir toz bulutu geldi. Sonra çığın altında olduğumu anladım. Her yer karanlıktı. Kar, nefes almamı engellemesin diye elimle ağzımı kapattım. Hızlı çalışmak için ağzımdaki elimin boşa çıkması lazımdı. Şapkamı ağzıma bağladım. Elimdeki değnekle yön bulmaya çalıştım.



İğneyle kuyu kazar gibi


Çıkardığım karları arkama doğru attım ki önümü kapatmasın ya da yeni bir çökme anında kendimi güvene alayım. Yatar vaziyette değnekle 4 saat iğneyle kuyu kazar gibi 7 metrelik tünel açtım ve kurtulmayı başardım. Arkadaşımı aradım. Ama bulamadım. Mağaraya döndüm. Sabaha kadar gözümü kırpmadan çaresizce bekledim. Sabah yardım istemek için tesislere gittim. Karın altında gördüğüm ufacık ışık yaşama umudum oldu. Arkadaşımı kurtarmak için çok çabaladım ama başarılı olamadım.”


 

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