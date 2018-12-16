Çığın altında kalan dağ keçisinin iki bacağı kırıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, Sümbül Dağı\'ndan inen çığ kütlelerinin altında kalarak Hakkari-Çukurca yoluna kadar sürüklenen dağ keçisinin iki bacağı kırıldı. Koruma altında olan yaralı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü\'nce tedaviye alındı.

Cuma günü, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı\'ndan inen çığ, dağın yamacında bulunan dağ keçisini sürükleyerek, Hakkari-Çukura yoluna kadar getirdi. Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Sadullah Seven, ağır yaralı dağ keçisini fark ederek, polis ekiplerine bildirdi. Polis, dağ keçisinin iki bacağının ve dişlerinin kırık olduğunu görünce, kanamasını durdurmak için bacağına bez bağladı. Yaralı keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, yaralı keçiye ilk müdahalenin yapıldığını, müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Haytanesi\'ne götürülüp burada tedavisine devam ettirileceğini belirtti.

Keçi, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.



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