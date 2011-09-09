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Dünya

Ciğerlerini seven bu şehre gitmez

Avrupa şehirlerindeki hava kirliliği üzerine yapılan son araştırmalara göre, kıtanın havası en pis kentlerinden biri, 2012 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Londra.

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Avrupa şehirlerindeki hava kirliliği üzerine yapılan son araştırmalara göre, kıtanın havası en pis kentlerinden biri, 2012 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Londra.

Ciğerlerini seven bu şehre gitmez
Avrupa ve İngiltere’den iki resmi ölçüm kurumunun 2011 başında yayımladığı araştırmalardan derlenen rapora göre, her yıl hava kirliliği dolayısıyla 500 bin bebeğin prematüre doğduğu Avrupa'nın havası en temiz şehri Berlin.


Düsseldorf, Milano ve Roma’nın havasıysa "solunması tavsiye edilmeyenler" listesinde baş sıralarda yer alıyor. Ancak en kötü durumda olan metropol Londra.


İngiliz çevreciler, Olimpiyat oyunlarına bir yıldan daha az zaman kalmışken, Londra’da hava kirliliğini önlemek için neredeyse hiçbir şey yapılmadığından yakınıyor.


Saptanan hava kirliliğinin 1952 sisinden beri Londra’da yaşanan en büyük çevre sorunu olduğunu dile getiren sivil toplum kuruluşları, Londralıların pis hava solumak zorunda bırakılmasını “utanç verici” buluyor.



1952'de 4 bin Londralı ölmüştü


Londra sislerinin en ölümcülü ve unutulmazı Aralık 1952'de meydana geldi. 5 Aralık'ta rüzgarların dinmesiyle oluşan sis, bundan sonraki üç gün boyunca yoğunlaştı, görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi, trafik tamamen durdu.


Halk, nemle mücadele etmek için evlerini iyice ısıtınca, kömür tozu ve kükürtdioksit üretimi arttı, havayı zehirledi. Bu sis ve hava kirliliği yüzünden yalnız Londra'da 4 bini aşkın ölüm gerçekleşti.
Bu durum, İngiltere’de bir Temiz Hava Hareketi'nin başlamasına sebep oldu.



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