Çiğdem Toker: Yargı reformu (!) Soma'yla başladı

Yargıtay, Soma'da 301 madencinin ölümüyle ilgili verilen cezaları bozdu. Bozulan karara göre sanıklar "olası kasıtla adam öldürmek"ten değil bilinçli taksirden yargılanacak. Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker davayla ilgili, "Yargı reformu (!) Soma'yla başladı" düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında, "Yargıtay savcıları, Soma'da işletmenin çok büyük finansal yatırım yaptığını, çalışanların yaşam hakkını hiçe saydığının düşünülemeyeceğini söylüyor. Bu arada 12. Ceza Dairesi'ndeki beş heyetin üç üyesi değişiyor. Eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı heyete katılıyor. Ve bu yeni heyet ikiye karşı üç oyla önceki kararı bozuyor. Kararda, Can Gürkan'a bilinçli taksirle ceza verilmesi kararlaştırılıyor. Ayrıca sanıkların infaz yasasından yararlandırılmasına hükmediliyor. Nasıl ama? Vaktiyle 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' sözünü slogan seçen AKP'nin, yeni yargı reformunu bundan daha iyi anlatacak bir gelişme olabilir mi? görüşünü savundu.