Çiğdem Toker: Türkiye 2021'de parti kapatılan bir ülke olmayı hak etmiyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, HDP’ye kapatma davası açılmasına ilişkin olarak, “Türkiye 2021'de parti kapatılan bir ülke olmayı hak etmiyor. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, sadece kendisini değil TBMM'nin varlığını doğrudan ilgilendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Toker yazısında, "AKP; iktidarının 19., kendi hakkındaki kapatma davasının da 13. yılında bir siyasi partinin kapatılmasıyla anılan bir partidir artık. Ortalıkta dolaşan yeni seçim sistemi hesapları, siyasi mühendislik planlarına bakılırsa, AKP'nin parti kapatmakla anılmaya kahrolacak hali yok kuşkusuz. Kaldı ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Yargıtay Genel Kurulu'nun gönderdiği beş aday arasından dördüncü sıradaki isim olarak seçilmiş oluşu bir arka planı işaret etmekte. Memleketimizde siyaset, loop'a alınmış şarkılara benziyor. İki farkla: Dön dolaş çalınan o şarkı pek berbat. İkincisi, bu berbat şarkıyı loop'a alıp milyonlara zorla dinlettiriyorlar. Enerjiyi, hevesi, umudu kıra kıra." düşüncesini dile getirdi.

Toker şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 2021'de parti kapatılan bir ülke olmayı hak etmiyor. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, sadece kendisini değil TBMM'nin varlığını doğrudan ilgilendiriyor.

Öte yandan bu ülkede birlikte yaşamaya demokrasiye inanan, loop'a alınan kötü şarkıları dinlemek istemeyen insanların sayısı hiç az değil. O insanlar kendilerini temsil eden siyasetçilerden daha geniş ve büyük bir dayanışma, daha etkili bir demokrasi savunuculuğu bekliyor."