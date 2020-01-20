Çiğdem Toker: TOKİ, Kanal İstanbul'a finansman sağlamak için 16 bin hektarlık arsa üretip satacak 

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "TOKİ, kanal ve çevresindeki imar planı ve uygulaması yapılmayan 16.713 hektarlık alanda arsa üretimi yoluyla finansman sağlamayı hedefliyor" düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Kanal İstanbul'un etüt projesini (21/b usulü ihaleyle) hazırlayan Yüksel Proje'nin (YP) çalışması hayli kapsamlı. Bilimsel nitelikli teknik analizlerin yanı sıra, kapsamı içinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarıyla görüşülerek hazırlanmış, kamu verilerine dayalı mülkiyet, ulaşım analizleri de yer alıyor. Bu analizlerin bir kısmı kamuoyuyla paylaşılmayan ancak resmiyeti bulunan sunumlarda da hazır edilmiş" ifadesini kullandı.

Toker, Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı'ndan önce Arnavutköy ve Başakşehir'de metrekare başına 10-15 lira olan arsa bedelinin 300 liraya yükseldiğinin de altını çizdi.

Toker "Kanal İstanbul sahası mülkiyet yapısı" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

– 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planı içindeki rezerv yapı alanı 35 bin 830 hektar

– Bunun 16 bin 713 hektarı imar planı ve uygulaması yapılmayan alan

– 19 bin 117 hektarlık alan plan ve uygulama alanı yapılan alanlar, yerleşim alanları ile Yeni Havalimanı alanı.

– TOKİ, kanal ve çevresindeki imar planı ve uygulaması yapılmayan 16.713 hektarlık alanda arsa üretimi yoluyla finansman sağlamayı hedefliyor.

– Bu alanda 3 bin 600 hektar kamu arazisi bulunmakta. Hazine, TOKİ, DSİ, İSKİ ve Arnavutköy Belediyesi'ne ait. Mevcut kamu arazilerine ek olarak da özel mülkiyetlerden 1400 hektar civarında satın alma ve kamulaştırma yoluyla arazi sağlanarak 5 bin hektarlık arazinin proje finansmanının bir kısmında kullanılması öngörülüyor.

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