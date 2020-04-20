Çiğdem Toker: Salgın hastanelerinin ihalesiz yapımına başlayan Rönesans Şirketi’nin ismi haberlerde neden geçmiyor?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, salgın hastanelerinin ihale düzenlenmeden yapımına başlayan Rönens Şirketi’nin haberlerde isminin geçmediğine bugünkü köşesinde dikkat çekti.

Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, onun karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın maskeleriyle oturuyor. Erdoğan'ın karşısında yine maskeyle oturan isim Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak. Cumhurbaşkanlığı logolu görsellerin üzerinde Vaziyet Planı yazıyor. Erdoğan pencereden görünen inşaat işlerini işaret ederek zaman zaman Ilıcak'a soru soruyor ama kayıtta sadece deklanşör sesleri var. Onca haberde Ilıcak ile Rönesans'ın adı neden geçmiyor olabilir? Ekibi, Erdoğan varken, karşısındaki 'yetkili'nin adını anmayı gerekli görmüyor olabilir. İkinci ihtimal ise yeni hastanelerin yapımına ihalesiz başlanması. Dolayısıyla bu isimlerin verilmesi halinde yeni soruların geleceği bilindiği için baştan önünü kesmek." görüşünü savundu.

Toker, "Daha önce de yazdım. Rönesans; Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Yargıtay, MİT Yerleşkesi, Millet Kütüphanesi, Okluk Yazlık Sarayı'nın yanısıra Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yaptırılan şehir hastaneleri alanında en çok hastane üstlenmiş grup. Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat'tan sonra bu hafta da İkitelli Şehir Hastanesi'nin açılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, arazisini verdiği bu hastanelerin her birinde ayrı ayrı Rönesans'a kiracı konumunda." ifadesini kullandı.

Toker, "İstanbul'a yaptırılan iki yeni hastane şu anda hukuki dayanaktan yoksun görünüyor. Aksi ifade ediliyorsa görüşleri burada yayımlamaya hazırım. Hukuki dayanağı olmadığı için bu aşamada iki hastanenin Hazine'ye maliyetini de ne bilen var ne de soran." düşüncesini dile getirdi.

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