Çiğdem Toker: Pazarlık usulü yapılan büyük ihaleler kervanına BOTAŞ da katıldı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Kamu İhale Kanunu'ndaki “pazarlık usulü” ihale başlığı altında, acil hallerde yapılan ihale türü olan 21/b ile gerçekleştirilen ihalelere dikkati çekmeye devam ediyor.

"Pazarlık usulü yapılan büyük ihaleler kervanına BOTAŞ da katıldı" diyen Toker, şunları kaydetti:

BOTAŞ sayfasında ihale ilanları arasında görünmüyor. Ama 19 Ekim'de “Ambarlı-Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi” ihalesi pazarlık usulüyle yapılmış. Yaklaşık maliyetine ve davet gönderilen şirketlere bakılırsa yine büyük bir ihaleyle karşı karşıyayız.

Yaklaşık maliyet: 324 milyon 845 bin 67 TL, 78 kuruş.

Ulaştığım bilgilere göre davet edilen firmalar ile teklifleri:

Yaklaşık maliyet ile en düşük teklif arasındaki farkın, önceki büyük ihalelerle kıyaslandığında oldukça düşük olduğu dikkat çekiyor. Bu tabloda en uygun teklifi vermiş görünen Atlas Maden+Yapı ve Yapı ortaklığı ile BOTAŞ'ın ihale sözleşmesini imzalayıp imzalamadığı bilgisine ulaşamadım.

Belki bu vesileyle hem ihalenin sonucu hem de yapılacak işin niteliği konusunda kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapılır.

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