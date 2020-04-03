Çiğdem Toker: Partili cumhurbaşkanlığı bizlerin vergisiyle ödeyeceği 18.9 milyar TL konusunda hâlâ bir adım atmış değil

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanlığı'nın kamu özel işbirliği (KÖİ) modelleriyle yaptırdığı havalimanı, köprü, tünel, otoyol ve şehir hastaneleri için bizlerin vergisiyle ödeyeceği 18.9 milyar lira konusunda bir adımın atılmadığına dikkati çekti.

Toker, "Tıp dünyası günlerdir uyarıyor: Salgının yayılma hızı, sağlık kurumlarının kapasitelerini zorladığında tehlike büyüyecek. Yüzyılın pandemisinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi bir kurumu dinlemeyen, eleştirel tutumu dolayısıyla yok sayan iktidar genel karantina kararında direnç gösteriyor. Çünkü maliyetini karşılayacak durumda değil." ifadesini kullandı.

Toker, "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin kampanyaları, tam da bu noktada merkezi yönetim bütçesi üzerindeki salgın harcamaları baskısını hafifletecek nitelik taşıyordu. Gelgelelim partili Cumhurbaşkanlığı, meseleye bu rasyonellik üzerinden dahi bakmayı reddediyor. 'Ben yapmıyorsam kimse yapamaz' saikiyle yoksul, dahası aralarında kendi seçmenlerinin de bulunduğu kesimlere nefes aldıracak bu kampanyaları durdurdu. Banka hesaplarına blokaj koydu." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Aynı partili Cumhurbaşkanlığı, kamu özel işbirliği (KÖİ) modelleriyle yaptırdığı havalimanı, köprü, tünel, otoyol ve şehir hastaneleri için bizlerin vergisiyle ödeyeceği 18.9 milyar TL konusunda hâlâ bir adım atmış değil.

Oysa bizlerden saklanan sözleşmelerde mücbir sebep maddesini işletse, dolar ve Euro üzerinden verilen garanti tutarlarının bütçede kalmasını sağlayabilecek. Bu tutarlar, artık zorunlu hale gelen genel karantinayla ortaya çıkacak maliyetin bir kısmını karşılayacaktır.

Eğer iktidar bu durumu da kutuplaştırma geleneğinde bir “fırsat” olarak görüyorsa bu kez yanılıyor.

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