Çiğdem Toker: Otoyol ihalelerinde garanti usulü değişmiş

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Aydın - Denizli otoyolu ihalesinde geçiş ücretlerinin yarıştırıldığını yazdı.

Toker, "Şartnamade bazı değişiklikler olma ihtimalinden söz etmiştim. O değişikliği Prof. Dr. Uğur Emek'in blog yazısını okuyunca fark ettim. Aslında ihaleye teklif veren firma ve teklif miktarlarını araştırırken ulaştığım bilgiler içinde, firma teklifleri yanında -yatırım tutarı yanı sıra- Euro/cent biriminden başlangıç geçiş ücreti de olduğunu görmüştüm. Ancak buna anlam veremediğim için hata yapmamak amacıyla beklemeyi tercih ettim. Neden anlam veremedim? Çünkü daha önce yapılıp iptal edilen ihalede KGM Genel Müdür yardımcısı, Aydın Denizli otoyolu için başlangıç geçiş ücretini, otomobil ve km bazında 0,05 Euro/cent olacağını açıklamıştı. Yani bütün diğer KÖİ modelli ulaştırma projelerinde olduğu gibi başlangıç geçiş ücretini devlet belirliyordu." ifadesini kullandı.

Toker, "Meğer bu usul değişmiş. "Daha doğrusu ihaledeki yarışma şekli. Önceki ihalede işletme süreleri yarışırken, son ihalede yatırım tutarlarının yanı sıra geçiş ücretleri de yarıştırıldı. Prof. Emek'in blog yazısında bu önemli değişikliğin aktarıldığı bölümden bir kesit 'Bu defa işletme süresi sabit tutuldu (17 yıl) ve yatırım tutarları ve geçiş ücretleri yarıştırıldı. Teorik olarak en düşük teklifi veren ihaleyi kazanacaktır.' Emek, yine geçen hafta duyurduğumuz Nakkaş-Başakşehir otoyol ihalesindeki tekliflerle, Aydın-Denizli otoyol tekliflerini karşılaştırarak önemli sorular yöneltiyor. Bu vesileyle önceki yazıda sadece yatırım tekliflerini duyurduğum Aydın- Denizli otoyol ihalesinde, şirketlerin talep ettiği km ve otomobil başına garanti tutarını da paylaşalım ve soralım: Yap işlet devret modeliyle yaptırılan otoyol, köprü ve tünel projelerinde, düne kadar devletin belirlediği (ve garantiye esas oluşturan) km/otomobil başına ücreti neden artık şirketler belirliyor?" diye sordu.

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