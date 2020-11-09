Çiğdem Toker Nişantaşı'ndaki AVM projesini yazdı: İnşaat ruhsatını veren CHP'li Şişli Belediyesi ile İBB'nin İstanbul halkına açıklama yapma sorumluluğu bulunuyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı Teşvikiye'deki eski kampüs arazisine Dap Holding'in yapacağı AVM-rezidans projesini yazdı. Mahalle sakinlerinin deprem toplanma alanına AVM istemediklerini hatırlatan Toker, "İnşaat ruhsatını veren CHP'li Şişli Belediyesi ile İBB'nin İstanbul halkına açıklama yapma sorumluluğu bulunuyor" görüşünü savundu.

Toker yazısında, "Marmara Üniversitesi'nin eski kampus arazisi Teşvikiye Nişantaşı'nda. Emlak Konut GYO'nun ihalesini Dap Holding'in şirketleri kazandı. CHP'li Şişli Belediyesi buraya Nisan 2020'de ruhsat verdi. DAP Yapı şirketi, bu projeyi kendi sitesinde 'Konforlu yaşam alanları, şık peyzajlı parkları, birbirinden lüks markaların yer alacağı mağaza ve dükkânlarıyla İstanbul'a değer katacak' diye tanımlıyor. Mahalle sakinlerinden Prof. Cevdet Erdost buranın afet toplanma alanı olduğunu herkese haykırıyor. 'Deprem toplanma alanına AVM rezidans istemiyoruz' diyor. Gerçekten de eğer burası afet toplanma alanıysa… İnşaat ruhsatını veren CHP'li Şişli Belediyesi ile İBB'nin İstanbul halkına açıklama yapma sorumluluğu bulunuyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüs tedavisi gördüğü Nişantaşı Amerikan Hastanesi önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söz konusu inşaat için mahalle sakinleri tepki göstermişti.