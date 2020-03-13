Çiğdem Toker: Memleket insanının hayatı bu kadar mı ucuz?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bütün toplumların davranış kodlarını, karar mekanizmalarının etkilendiğini ve ekonomilerinin sarsıldığını yazdı. Toker, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in derbiye yönelik açıklamasına "Kaç dolar olursa olsun, yayın ve tribün gelirlerinden olmamak için bütün bir halkın, insanların hayatı riske atılır mı? Memleket insanının hayatı bu kadar mı ucuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Toker, "Bu satırlar yazılırken dünyanın dört bir köşesinde insanların toplu olarak katıldığı, kongre, festival, maç, oyun, toplantı ve gösteriler iptal ediliyordu. Panik ile kayıtsızlık arasındaki dengenin bulunmasının şart olduğu Koronavirüs'ten korunmanın ilk yolu olarak 'kalabalık ortamlara girilmemesi' işaret ediliyor. Gelin görün ki, UEFA'nın EURO 2020 dahil bütün organizasyonları iptal etmek için 55 üye federasyonu video konferansa davet ettiği bir gün, TFF Başkanı Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağını, gerekli önlemlerin alındığını açıklıyor." ifadesini kullandı.

Toker, "Aynı gün içinde, AKP kampını iptal ediyor. Bütün etkinliklerini zaten iptal eden okulların tatil edileceği konuşuluyor. Belediyeler kültür sanat faaliyetlerini erteliyor. Portekiz, Fransa, Premier League seyircisiz oynanıyor. Avusturya, İspanya ligi erteleniyor. NBA sezonu iptal ediliyor. Formula 1'de takımlar çekiliyor. Ama Türkiye'de maçlar seyircili oynanıyor. Stadyumda, soyunma odalarında alınacağı söylenen o jelli, dezenfektanlı önlemleri almayı Avrupa'nın futbol devleri bilmiyor mu? Kaç dolar olursa olsun, yayın ve tribün gelirlerinden olmamak için bütün bir halkın, insanların hayatı riske atılır mı? Memleket insanının hayatı bu kadar mı ucuz?" görüşünü savundu.

Toker yazısının sonuna da "Değerli okurlar, TFF'nin bu kararına karşın, gazetenin baskıya hazırlandığı dakikalarda Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu." notunu ekledi.

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