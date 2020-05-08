Çiğdem Toker: Maske satışının tekrar başlamasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Piyasa kendi dengesini bulur" mesajı etkili olmuş

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Koroanvirüs salgınının başından bu yana bir düzene oturtulamayan maske temin meselesinde gelinen son noktada TOBB'un, Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerinin etkili olduğunu yazdı. Toker, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sektördeki yakınmaları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ileterek “Piyasa kendi düzenlemesini yapar. Devletin bu dağıtımı bedava üstlenmesi sorunlara yol açıyor” mesajını paylaştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı maske satışının başlayacağını duyurmuş, ardından tavan fiyat 1 TL olarak belirlenmişti. Toker bugünkü köşesinde söz konusu süreçle ilgili şunları aktardı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dağıtılan maskelerin 160 milyonu bulduğunu, “Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacağını, tavan fiyat uygulanacağını” söyledi ama bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “yasak” denilen maske satışının ne olup da tekrar başladığına dair ayrıntı vermedi.

Bu konuda TOBB'un, Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerinin etkili olduğunu öğrendim. Değişikliğin arkasındaki gelişmeleri paylaşırken bir hatırlatma yapalım: Zoraki hibe işi çıkmadan önce devlet bir maskeyi üretici firmadan 85 kuruşa alıyor. İhracat karşılığı hibe işi çıkınca ve sözleşmelerin devredilmesi gündeme gelince, bu konuda hazırlığı olmayan pek çok firma zor durumda kalıyor. Meslek örgütleri TOBB nezdinde “Biz ihracat yapmıyoruz. Yapmayı da düşünmüyoruz. Maske üretimine dair yatırımımızı devlet bizden 85 kuruşa alıyor diye yaptık. Sözleşme istiyoruz” diye şikayetçi oldu.

Kaynaklarım, farklı bir yakınmanın da maske dışı alanlarda faaliyet gösteren firmalardan geldiğini iletti. Pek çok firma üretim bandındaki işçilere parasıyla da olsa maske bulamadıklarını bildiriyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu yakınmaları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ileterek “Piyasa kendi düzenlemesini yapar. Devletin bu dağıtımı bedava üstlenmesi sorunlara yol açıyor” mesajını paylaşmış.

Diğer yandan maske dağıtımının USHAŞ'tan DMO'ya devredilmesi üzerine tanınan bir markanın sahibi büyük bir tekstil firması ve İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği “Biz Bize Yeteriz” kampanyası doğrultusundaki destek üretimlerini durdurdu.

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