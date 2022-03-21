Çiğdem Toker: Kürsüde, “Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak” diyenler, doğal varlıklarımızın talan edilmesi için imzalar attı, bugün ise “Hizmetin bedeli var” diyorlar

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenindeki ifadelerine dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Kürsüde, ‘Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak’ diyenler, doğal varlıklarımızın talan edilmesi için imzalar attı, bugün ise ‘Hizmetin bedeli var’ diyorlar” diyerek eleştiride bulundu.

Erdoğan, “Yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla, eğer buradaki aylık, yıllık bedel onun aleyhine is bedel e farkı kim ödeyecek? Bizler devletin kasasından ödeyeceğiz” demişti.

Toker bugünkü yazısında Gezi Davası dolayısıyla yargılanan Yüksek Mimar/Mühendis Mücella Yapıcı’nın 11 yıl önce İmre Azem'in “Ucu olmayan Şehir” belgeselindeki şu sözlerini hatırlattı:

“Kentin ihtiyacı var mı yok mu diye düşünmeden kentin ekolojik rezerv alanları, coğrafyası ya da topoğrafyası bunu taşır taşımaz mı diye düşünmeden ardı ardına mega projeler girmeye başladı. (…) Bütün mesele, yabancı yatırımcıyı inşaat sektörüne finans sektörüne bağlı olarak Türkiye'ye çekmek. (…) Bu büyük kentsel projelerin ardındaki şirketler ile HES ve enerji projeleri maden şirketleri arkasındaki sermaye gruplarının çok iç içe, bazen aynı sermaye grupları olduğunu görürsünüz.”

Yapıcı’nın söz ettiği projelerin tamamının yap-işlet-devret usulüyle yapıldığını ifade eden Toker, “Kürsüde, ‘Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak’ diyenler, doğal varlıklarımızın kesilip kurutulup talan edilmesi için imzalar attı. Bugün ise ‘Hizmetin bedeli var’ diyorlar” diyerek tepkisi ifade etti.

Toker, “Gezi'yi kriminalize etmek, bir politikadır. Bir nedeni de ‘kamusal olanı ortaklaşa savunma çabası’nın tekrarlanma endişesidir” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.