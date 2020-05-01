Çiğdem Toker, Kirazlı'da altın madeni için binlerce ağaç katleden Alamos Gold için uyardı: Ruhsatlarının yenileneceği umutları güçlü

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Kanada merkezli Alamos Gold adlı şirketin Kaz Dağları’nda bulunan Kirazlı’daki altın madeni çalışmalarını gündeme getirdi. Alamos Gold’un 2020 yılına ilişkin 'ilk çeyrek' yani ocak-mart dönemine ilişkin açıkladığı faaliyet raporuna dikkati çeken Toker, şirketin ocak-mart ayları döneminde bölgede 11 milyon 200 bin TL harcama yaptıklarını açıkladığı aktardı. Toker, “Şirketin bu yılın 3 ayında Kirazlı'da 11.2 milyon TL harcama yapması, ruhsatın yenileneceği umudunu güçlü biçimde koruduğunu gösteriyor” dedi.

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