Çiğdem Toker: Kanal İstanbul’un maliyeti için 3 farklı rakam dolaşıyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Kanal İstanbul projesinin maliyeti için 3 farklı rakamın telaffuz edildiğine dikkati çekti.

Toker, Çınar Mühendislik’in hazırladığı ÇED raporunda 12.7 miyar dolar, Ulaştırma Bakanlığı Temmuz 2018 sunumunda 20 milyar dolar, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın ise 25 milyar dolar maliyet açıkladığını vurguladı. Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 75 milyar lira maliyet açıklamada ısrar ettiğini dile getirdi.

Toker, “Bu arada not düşelim: 25 milyar dolar (145 milyar TL) 2020 bütçesinde öngörülen açık rakamının 5 milyar TL üzerinde. Özetle, daha yatırım maliyetini hesaplayamadıkları, bilemedikleri bir projenin yılda 1 milyar dolar gelir getireceğini söylüyorlar. Kim nasıl inansın, neden inansın bu rakamlara” ifadesini kullandı.

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