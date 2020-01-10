Çiğdem Toker: Kamulaştırma davalarında hak sahiplerine ödenecek bedel azaltılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, kamuoyunun sınırlı derecede haberdar olabildiği yeni bir yasal düzenlemeyi bugünkü köşesine taşıdı. Toker, kamulaştırma davalarından bundan sonra hak sahiplerine ödenecek bedelin azalacağını yazdı.

Toker, “Geçen yılın sonunda TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe giren yasa değişikliği, kamulaştırılma sonrası değer kazanan gayrimenkullerde şirketler lehine, hak sahibi vatandaşlar aleyhine düzenleme öngörüyor. Yeni düzenlemeye göre, davalarda taşınmazın değeri belirlenirken, idare adına tescil edildiği tarih esas alınacak” ifadesini kullandı.

Toker, “Bu, daha sonraki bir tarih olacağı için, taşınmazın ilk sahibi daha sonra üzerine AVM, rezidans vs yapılan yapılar nedeniyle ortaya çıkan yüksek değerden yararlanamayacak. Değer belirlemede TÜİK'in açıkladığı TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hak sahibine ödenecek. Bu, yapılacak ödemelerin olması gerekenin çok altına düşmesi anlamına geliyor. Bu madde, taşınmazına kamusal nedenlerle el konulan vatandaş yargıya gittiğinde, arazi ne kadar değerlenmiş olursa olsun, son değer üzerinden ödeme yapılmasını engelliyor” düşüncesini dile getirdi.

Toker, “Bunun anlamı ne mi? Kanal İstanbul yapılacak olursa, kamulaştırılan arazi üzerinde iş yapan müteahhitler servetini büyütürken, kamulaştırılan taşınmazları için yargıya giden vatandaşlar dava açtıklarında sadece TÜİK verilerine göre artış alabilmesi demek. Ve bu yasa, Kanal İstanbul ÇED raporunun tartışıldığı günlerde (25 Aralık 2019) çıktı. Nasıl ama İstanbul Boğazı'nın güvenliği?” görüşünü savundu.

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