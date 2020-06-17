Çiğdem Toker: Kamu kuruluşlarının hangi ihtiyaçlarının DMO üzerinden karşılanacağına da Albayrak karar verecek

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Bir hafta önce Resmi Gazete'de bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Karar, devlet sistemindeki tüm kamu kurumu ihtiyaçlarının (belediyeler hariç) Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından sağlanmasını mecbur kılıyor. DMO, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlı. Yani bundan böyle kamu kuruluşlarının hangi ihtiyaçlarının DMO üzerinden karşılanacağına da Albayrak karar verecek." bilgisini paylaştı.

Toker, "Karar, alım ve dağıtım süreçlerini tek bir merkezde topladığı için tartışılıyor. Normalde devlet kurumlarının illa ki DMO'dan alım yapma, ihtiyacını oradan karşılama zorunluluğu bulunmuyordu. Bu yanıyla son kararın, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle 'uyumlu' olduğu belirtiliyor. 10 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararından en çok etkilenecek kurumların başında, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz sektörü geliyor. Sektör temsilcileri bu karardan sonra, kamu hastanelerinin ve üniversitelerin kendi ihtiyaçları için ihale açmalarının, alım yapmalarının neredeyse imkânsız hale geldiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Medikal sektörünün kamudan kronikleşmiş alacak sorunu devam ediyor. Özellikle üniversite ve kamu hastaneleri ihalelerine girip malzeme sağladıkları halde alacakları vadelere bağlanan ve hem döviz kuru hem de enflasyon karşısında eriyen sektör, uzun süredir sorunlarına bir çözüm arıyordu.

Bu arayış doğrultusunda 9 Haziran'da sektör temsilcileri ile kamu arasında bir toplantı yapıldığını öğrendim. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile DMO yetkililerinin katıldığı toplantıda, sektör temsilcileri ödeme sorununu gündeme getirmiş.

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