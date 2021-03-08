Çiğdem Toker: Kadın hareketi iktidarı zorluyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kaleme aldığı yazıda, “Kadın hareketi iktidarı zorluyor" değerlendirmesini yaptı.

Toker yazısında, "Kadın mücadelesinin görünürlüğü son bir yılda arttı. Toplumsallaştı. Kadın cinayetlerine yönelik tepkiler toplumda daha geniş kesimlere yayılıyor. 'İyi hal indirimi' kadın cinayetlerinde çok yoğun tartışılıyor. Bu farklılığı, örgütlü ya da bireysel kadınların uzun soluklu çabaları, direnişi yarattı. Eşitliğin sağlanacağı bir topluma varılacak yol daha çok uzun." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Sosyal medya bu süreçte önemli bir değişkene dönüştü. Kadına şiddetin sosyal medyaya yansıması, adli süreçlerde belirleyici oluyor. Samsun'un Canik ilçesinde boşandığı erkek tarafından şiddet gören kadının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. İbrahim Zarap gözaltına alındı, sonra da tutuklandı.

Bu hızlı seferberlikte 8 Mart haftasında olmamızın etkisi olabilir de olmayabilir de. Adaletten daha önemli ne olabilir? Ama önemli bir noktayı gözden kaçırmamak zorunlu. “Sosyal medya adaleti” bir piyangoya dönüşüyor. Bu bir risk. Sosyal medyada görünürlük adaletin tecellisini hızlandırıyor. Ama bu durum öte yanda eşitsizlik üretiyor. Şiddet gören binlerce mağdur kadının videosu sosyal medyada dolaşmıyorsa, o kadınlar için şiddet devam ediyor. O kadınların nelere maruz kaldığını neler yaşadığını bilemiyoruz. Sosyal medya adaletini tartışmalıyız."