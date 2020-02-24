Çiğdem Toker: İzmit-Kandıra ihalesi, son aylarda kapalı usulle büyük ihaleler verilen Kanyon İnşaat’a mı gitti?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde İzmit-Kandıra bölünmüş yolunun ihalesini yazdı. Toker, "792 milyon TL'lik bile teklifin verildiği bu ihalede en uygun teklifi 628 milyon 889 bin 984 TL ile Kalyon İnşaat vermiş. Kalyon İnşaat'a son aylarda çok sayıda büyük ihale, kapalı usulle verildi. İki büyük proje bir arada ihale edilen İzmit-Kandıra ve Ağva-Kandıra-Kaynarca için yine Kalyon ile sözleşme imzalanması muhtemel görünüyor." düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Adı, trafik kazaları nedeniyle 'ölüm yolu'na çıkmış olan bir yol. Geçenlerde pazarlık usulüyle ihale edildi. Yanıltıcı olmasın; yola dair ilk ihale değil bu. Dört yıl önce 218 milyon TL'ye ihale edilen, törenlerle temeli atılan, tamamlanma tarihi sık sık ötelenen İzmit-Kandıra bölünmüş yolunun akıbeti 'tasfiye' oldu. Kocaeli milletvekillerinin sıklıkla gündeme getirdiği bu yolun yeni ihalesi için Ulaştırma Bakanlığı 'bugün yarın' minvalinde cevaplar veriyordu. Nihayet 2016'da işi alıp adı açıklanmayan bir 'müteahhit'in tasfiye talebi kabul edilmiş. (218 milyon TL'lik kamu kaynağının ne kadarının çarçur edildiğini herhalde devletin denetim organları hesaplayacaktır.)" ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Karayolları Genel Müdürlüğü işte bu yolu geçenlerde pazarlık usulüyle yeniden ihale etmiş. Tek başına bu yolu değil onunla birlikte Ağva-Kandıra-Kaynarca yolunu da. İki proje bir arada yaklaşık maliyet devasa boyutta:

788 milyon 971 bin 89 lira 10 kuruş. Evet, bütçe ödeneklerini daima çok dikkatli harcayan Karayolları, bu ihale için 10 kuruşa kadar tespit yapmış. Bakanlığın açıklamadığı ihaleye dair bilgi verelim. Davet gönderilen firma sayısı yedi: Kalyon, Met-Gün, İrem+Sancar, Kolin, Makyol, Limak ve B. Ergünler.

Kuzey Marmara faktörü

792 milyon TL'lik bile teklifin verildiği bu ihalede en uygun teklifi 628 milyon 889 bin 984 TL ile Kalyon İnşaat vermiş.

Kalyon İnşaat'a son aylarda çok sayıda büyük ihale, kapalı usulle verildi. İki büyük proje bir arada ihale edilen İzmit-Kandıra ve Ağva-Kandıra-Kaynarca için yine Kalyon ile sözleşme imzalanması muhtemel görünüyor.

Bu arada İzmit-Kandıra bölünmüş yolunun Kuzey Marmara Otoyolu'na entegre edileceğini anımsatalım. Bu not niye mi önemli?

Kalyon, yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Kuzey Marmara Otoyol projesini üstlenen konsorsiyumun üyeleri arasında. Sözleşme onunla imzalanırsa “yabancıya gitmemiş” olacak.

Bu arada Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın da bakanlık öncesinde bu konsorsiyumda CEO olarak görev yaptığını da not düşelim.

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