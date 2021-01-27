Çiğdem Toker: IMF, KÖİ projelerinin bütçe sürecine dahil olması gerektiğini vurguluyor; bilançonun açıklaması AKP’nin hamaset mimarisinin yıkılması anlamına gelir

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretine yüzde 26’lık zammı köşesine taşıdı. Toker, “KÖİ modeliyle yaptırılan ve neredeyse tamamı döviz üzerinden garantiler içeren altyapı projelerine dair sözleşmeler, 'ticari sır' gerekçesiyle gizli tutuluyor. Bu nedenle, halkın tamamını ilgilendiren bu sözleşmeler hakkında biz gazeteciler ile bilim insanlarının ulaşıp paylaştığı her bilgi önem taşıyor.” düşüncesini dile getirdi. Toker, “Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak' dedikleri KÖİ projelerinin gerçek bilançosunun açıklanması, AKP iktidarının bugüne kadar kurduğu bütün hamaset mimarisinin yıkılması anlamına gelecektir." görüşünü savundu.

Toker yazısında, "Türkiye ekonomisi hakkında IMF sitesinde yeni yayımlanan son raporda bir madde işte bu projeleri ilgilendiriyor. Bir KÖİ yasası hazırlanması ve KÖİ projelerinde gözetim ve yönetimi güçlendirme çabalarının sonuçlanması gerektiği belirtilmiş. Ve daha önemli nokta: KÖİ projelerinin bütçe sürecine tam olarak dahil olması gerektiği vurgulanıyor.Aradan geçen bunca zamana karşın iktidarın adım atmaması şaşırtıcı değil. Hele bundan sonra çok daha zor. Sadece rakiplerine “Bak IMF tavsiyesine uydu” dedirtmemek için değil." ifadesini kullandı.