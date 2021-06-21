Çiğdem Toker: İktidar bütçeyi eğitime ayırmak istemiyor, tercihi başka çünkü

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü “Ayranı yok içmeye…” başlıklı yazısında iktidara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bir okurunun kendisine gönderdiği yazıda “artık dışarıdan kimsenin üniversitelerinde ders veremeyeceği çünkü ek ders ücreti verilemeyeceğine” yönelik resmi açıklamaya işaret eden Toker, 7 Mayıs'ta Çeşmeli-Kızkalesi otoyol projesi için yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale açılmasını hatırlattı.

“Tabii ki bütün YİD projeleri gibi bu otoyol da araç geçiş garantili olacak. Garantinin Euro üzerinden verileceğini biliyoruz. Hazine'nin bu ihaleyi kazanacak şirketin finansman borcuna borç üstlenimi yapacağını da. Ben ihale şartnamesini görmedim. Ama mesaj ileten okurum, bu ihaleye katılabilmek için firmaların “daha önce YİD projesi yapmış olması” yönünde bir şart arandığını yazıyor. Daha önce, Karayolları'nın ihale ettiği hiçbir YİD otoyol projesinde aranmayan bu şartın şimdi aranmasının manidar olduğunu vurguluyor” diye yazan Toker, şöyle sitem etti:

“Bir yandan üniversitesine ‘Artık dışarıdan kimse ders vermeye gelmesin. Ek ders ve sınav ücreti veremeyeceğiz’ diyen bir devlet var. Diğer yanda aynı devlet, Euro üzerinden günde bilmem kaç bin araç geçiş garantili yeni bir otoyol ihalesi açmaya hazırlanıyor. (Kazanacak şirketin kredi borçlarına ayrıca garanti verecek.)”

Toker ayrıca yazısına, “Bu arada Karayolları, bu ihalenin sözleşmesini çoktan hazırlamış bile. 50 sayfalık sözleşme taslağında sadece araç başına garanti tutarıyla, görevli şirketin adları eksik… Nasılsa onu da öğrenir bilgilendiririz sizi” notunu düştü.

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