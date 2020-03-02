Çiğdem Toker: İdlib’de 34 askerin şehit olması kalpleri dağladı ne yas ilan edildi ne de TBMM toplanabildi

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "34 askerin, bir başka ülkenin toprağında anayasal bir zorunluluk olan TBMM kararı ile hava desteği olmaksızın savaştırılırken şehit olması kalpleri dağladı. Ne yas ilan edildi, ne de TBMM toplanabildi." düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Ama İzmir'deki cenaze törenindeki ağabeyin acı dolu, bir o kadar da ezber bozan seslenişi 'İdlib'de ne işimiz var' sorusunun bir başka ifadesi oldu. Sayılamayacak kadar çok yurttaşın kalbinden, zihninden geçen sorudur bu. Vicdanını kaybetmişler dışında gencecik askerlerin İdlib'de vatan savunması uğruna şehit olmadığının herkes farkında çünkü." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Sadece İdlib de değil. Başından bu yana yanlış Suriye politikası dolayısıyla kaybettiğimiz askerlerin “ne uğruna” öldüğü giderek daha çok sorgulanıyor. AKP yanlısı olmayanlara sallanan terörle, terör örgütleriyle bağlantılı gösterme sopası, bu yalın bir o kadar hayati soruları sormayı ciddi cesaret sorunu haline getirmişti.

Ama işte öyle bir an geliyor. Yüreği dağlanmış bir ağabey iktidarın propaganda aygıtlarıyla inşa etmeye çalıştığı yalan evrenini soruyla alt üst ediveriyor. Suriye'de iç savaş çıktığından bu yana, komşu ülkeye girme, cephe açma, harekat düzenleme gerekçelerinin ne kadar sık değişiklik gösterdiğini ve sebeplerin birbirine benzemezliğini hatırlayalım.

Yanlış politikada ısrar bu ülkenin evlatlarını, varlıklarını, kaynaklarının daha çok kaybı anlamına gelecektir.

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