Çiğdem Toker: Huzur hakkı 39 bin lira olan kamu payı olmayan  Kardemir'e seçilen bazı yeni isimlerin Ankara'dan ‘tavsiyeli’ yazıldıkları belirtiliyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, sermayesinde kamu payı bulunmayan ve huzur hakkı 39 bin 425 lira olan Kardemir'de yönetime gelen yeni isimlere dikkat çekti.

Toker, "Kardemir'in bugün devletle hisse bağı yok. Sermaye yapısı özgün. Yönetime iki aile hakim: Güleç Ailesi, Yolbulan Ailesi. BIST'te de halka açık. 11 kişilik yönetim kurulunda dört bağımsız üye yer alıyor. Normalde yeni üyelerin iktidardan izin almadan seçilmesi gerekiyor. Kardemir huzur hakkı yüksek bir şirket. Son 'güncelleme' ile 39 bin 425 TL." bilgisini paylaştı.

Toker yazısında, "Huzur hakkının ödendiği yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Mustafa Yolbulan, Kamil Güleç, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Prof. Ercüment Arvas, Ömer Demirhan. Yusuf Canbolat Bu yönetim 2 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurulda belirlendi. Önemli ölçüde yenilendi. Şirket başkanlığına Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar getirildi. Başkanvekilliğine ise Şekerbank eski genel müdürü Erdal Erdem. Yeni seçilen bağımsız üyelerden Ömer Demirhan, Türkiye Varlık Fonu genel müdür yardımcısı. Yeni yönetim kurulu üyelerinden Fatih Mehmet Erkoç Kahramanmaraş eski büyükşehir belediye başkanı. Yusuf Canbolat PTT eski genel müdür yardımcısı, Mustafa Aydın Halkbank eski genel müdür yardımcısı, Prof. Ercüment Arvas Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, ASELSAN bağımsız yönetim kurulu üyesi. Sermayesinde kamu payı olmayan Kardemir'e seçilen bazı yeni isimlerin Ankara'dan 'tavsiyeli' yazıldıkları belirtiliyor. Duygusal bir tavsiye olmalı." ifadesini kullandı.