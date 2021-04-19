Çiğdem Toker: Hazine ile MB arasındaki o protokolün amacı döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıysa, bugünkü halimiz nedir?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında CHP’nin Merkez Bankası rezervinden eritildiğini ileri sürdüğü 128 milyar doları yazdı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun söz konusu 128 milyar dolar açıklamasına değinen Toker, “Hazine ile Merkez Bankası arasındaki o protokolün amacı döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıysa, bugünkü halimiz nedir?” diye sordu.

Toker, “Merkez Bankası'nın işleyişini bilenler için ikna edici olmadı. Açıklamalar ard arda geldi. Gazeteci olarak Merkez Bankası'nın bütün önemli adımlarını internet sitesinden paylaştığı, kamuoyuna ayrıntılı duyurular yaptığı zamanları bilenlerdenim. O yüzden Merkez Bankası'nın bu müdahaleyi neden Hazine'yle protokol imzalayarak yaptığı, önceki dönemlerde döviz satışları kamuoyuna açıklanırken, bu satışların neden kapalı olduğu, satılan dövizlerin adresinin nereler olduğu cevapsızken inandırıcı olunamaz” ifadelerini kullandı.

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