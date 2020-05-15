Çiğdem Toker: Hava Harp Okulu’na büyük ihalede 8 firmaya davet gönderilmiş; en uygun teklif Rönesans şirketinden gelmiş

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Pazarlık usulü ihaleler Covid-19 pandemisinde “sessiz sedasız” sürüyor. Yeşilköy'de, eski Atatürk Havalimanı'na yakın mesafedeki Hava Harp Okulu için yeni binalar yapılma kararı alınmış." bilgisini paylaştı. İhale için 8 firmaya davet gönderildiğini belirten Toker, en uygun teklifin Atatürk Havalimanı'na salgın hastanesini yapan Rönesans şirketi olduğunu yazdı.

Toker, “Hava Harp Okulu binaları 1. etap inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi' adını taşıyan ihale de bu kategoride gerçekleştirilmiş. Öğrendiğim bilgileri paylaşıyorum. İhaleyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ 5 Mayıs'ta yapıyor (TOKİ'nin Milli Savunma Bakanlığı ile protokolü mevcut.) Sekiz firmaya davet gönderilmiş: Rönesans Holding bünyesindeki REC Uluslararası, Limak İnşaat, Kalyon İnşaat, Özyazıcı İnşaat, Yıldızlar İnşaat, Pekintaş İnşaat, Can İnşaat, Gürtaş Yapı." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

İhalenin adındaki “1.” İbaresine bakılırsa, Hava Harp Okulu için daha sonra yeni etap ihaleler yapılacağı anlaşılıyor.

TOKİ, 1. etap inşaatın yaklaşık maliyetini 348 milyon 7 bin 222 TL 80 kuruş olarak belirlemiş.

En uygun teklif, Rönenans şirketi REC Uluslararası İnşaat'tan gelmiş: 320 milyon TL (Rönesans'ın kapatılan Atatürk Havalimanı pistine ihalesiz olarak 1000 yataklı hastane yapmakta olduğunu da anımsatalım.)

Atatürk Havalimanı faalken, Hava Harp Okulu'nun, öğrencilerin tatbikat ve kamp alanının bulunduğu Yalova'ya taşınma ihtimali medyada yer almış, aynı iddia daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yerel ölçekte yeniden tartışılmıştı.

Bu kez yeni Hava Harp Okulu yapılarının, halihazırdaki alanda gerçekleştirileceğini öğrendim.

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