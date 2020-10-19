Çiğdem Toker: Erdoğan'ın önümüzdeki yıl bütçeden harcayacağı örtülü ödenek tutarı 6.7 milyar lira

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında TBMM'ye sunulan 2021 bütçesinde takvim kurallarının ihlal edildiğini yazdı. Her yıl en geç 17 Ekim gününün sonuna kadar sunulması gereken bütçenin bir gün geciktirildiğinden bahseden Toker, bu durumun Anayasa'ya aykırı oluğunu belirterek, "Kimin umurunda denilecek olsa dahi hesap verilmesi gerekir" dedi.

Öte yandan Toker, Anadolu Ajansı'nın (AA) başlangıç ödeneği olarak verdiği 1 trilyon 346.1 milyar liranın baz alınması durumunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yıl bütçeden harcayacağı örtülü ödenek tutarının 6.7 milyar lira olacağını kaydetti.

Toker bugünkü yazısında, "Anayasa'ya göre bütçenin her yıl TBMM'ye sunulması gereken bir tarih var. 162. Madde'deki “Mali yılbaşından en az 75 gün önce” ibaresi 17 Ekim demek. Ve bunca yıldır ilgili kimse tanık olmamıştır ki, bütçenin TBMM'ye sunuluşu, 17 Ekim günü, saat 24'ü geçsin. Yani süre 18 Ekim'e taşsın. Böyle bir şey hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

Partili Cumhurbaşkanlığı'na geçildiğinde bütçenin çıktığı adresin Cumhurbaşkanlığı olmaya başladığına dikkati çeken Toker, bütçenin Meclis'e, 18 Ekim saat 08.51'de sunulduğunu ifade etti.

Toker, "Geçen hafta yasa değişikliğiyle bütçenin sınıflandırma düzeninde değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, özellikle mega projeler için ayrılan ödeneklerin gizleneceği biçiminde yorumlandı. Dolayısıyla bütçenin Meclis'e sevki için, önceki değişikliğin 16 Ekim mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmiş olabilirdi. Neticede, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulması gereken 2021 bütçesinin 18 Ekim sabahı sunulması Anayasa'ya aykırıdır. 'Kimin umurunda' denilecek olsa dahi hesap verilmesi gerekir" diye yazdı.

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