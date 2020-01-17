Çiğdem Toker: Erdoğan aralık ayında 106 bin kişinin asgari ücreti kadar örtülü ödenekten harcama yapmış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2019 yılı bütçe rakamlarını yorumladı. Toker, CUmhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralık ayında asgari ücretle (2 bin 324 lira) çalışan 105 bin 848 vatandaşa ödenen aylık kadar harcama yaptığına dikkati çekti. Toker, “Resmî verilere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen aralık ayında 245 milyon 992 bin TL örtülü ödenek harcaması yapmış” bilgisini paylaştı.

Örtülü ödenekten yapılan harcamaların gizli yasayla korunduğunun altını çizen Toker, “Örtülü ödeneğin gizliliği yasayla korunduğu için, ısrarlı sorular yanıt getirmez… Ama hastanelerin, -tedarikçi firmalara birikmiş borcunu ödeyemediği için sağlık malzemesi temininde sorun yaşandığı, genç işsizlik oranlarının rekor düzeye ulaştığı bir ortamda- kapalı da olsa örtülü ödenek rakamlarını ısrarla izleyip güncellemek anlam taşıyor” görüşünü savundu.

AKP’nin ilk bütçeyi yaptığı 203 yılından itibaren harcanan örtülü ödeneğe ilişkin tablo hazırlayan Toker, “Yıllık döviz kurundaki değişimi dikkate alarak yıllar itibarıyla yapılan hesaplamada örtülü ödenek, ABD Doları üzerinden 6.9 milyar doları geçiyor. Bu da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemini içine alan 17 yıl boyunca Erdoğan dönemi örtülü ödenek harcamasının dolar bazında 40 milyar TL'yi aştığını ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

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