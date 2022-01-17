Çiğdem Toker: Enflasyon ve kur artışı şehir hastanelerini vurdu

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, enflasyon ve kur artışının şehir hastanelerini de vurduğunu yazdı. Son 1.5 yıl içinde ihalesi yapılmış 9 şehir hastanesinin maliyetindeki kur ve enflasyon artışının etkisini araştıran Toker, "9 hastane için yaklaşık 7 milyar TL civarında bir yatırım öngörülüyor. Kamu kaynakları açısından, ödenemez bir tutar değil kuşkusuz. Ancak, bu yılın sonunda hastanelerin tamamlanması kadar önemli bir konu daha var. O da 6-7 ayda yüzde 70'i aşan bu artış oranlarında kalınacak mı, yoksa yeni kur ve enflasyon artışları kapıda mı, sorusudur" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerini çok maliyetli olduğu gerekçesiyle Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırmaktan vazgeçtiğini hatırlatarak, Kamu İhale Kanunu ile yaptırma tercihine döndüğünü ifade eden Toker, bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun pazarlık usulü 21/b maddesine göre 2020 yılı sonbaharından 2021 yılı sonbaharına dek geçen bir yıl boyunca 9 ihale yaptığını kaydetti.

“Gelin görün ki yaşanan kur şoku ve yüksek enflasyon bu yatırımların maliyetini de yükseltti. Biz de bu artışın kodlarını 2022 yılı yatırım programında sıcağı sıcağına görüyoruz. Yatırım programını uygulamama kararında, projeler için enflasyon ve döviz kuru artışına işaret ediliyor. Eğer ihalesi yapılmış projelerin ihale bedelinde fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış varsa, bu artışa kurumların üst yöneticisi onay veriyor. Bu işlemler hakkında da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bilgi veriyor. Şimdi gelelim ihalesi son bir buçuk yıl içinde yapılmış 9 şehir hastanesine” diyen Toker, ihale sonuçları ile yeni yatırım programındaki tutarları tek tek çıkardığını, artışları hesapladığını söyledi.

“Örneğin Şanlıurfa Şehir Hastanesi için Sağlık Bakanlığı ihalenin yapıldığı tarihte 1 milyar 868 milyon TL için sözleşme imzalamış (YDA Grup ile). Ancak devletin resmi yatırım programında bu projenin tutarı artık 3 milyar 189 milyon TL görünüyor” diyen Toker, şu tabloyu paylaştı:

Toker, “2022 yılı yatırım programına baktığımızda, inşaatına yeni başlanmış, devam eden 9 şehir hastanesi için bu sene için öngörülen yatırım tutarlarının yüksek olduğunu görüyoruz. 9 hastane için yaklaşık 7 milyar TL civarında bir yatırım öngörülüyor. Kamu kaynakları açısından, ödenemez bir tutar değil kuşkusuz. Ancak, bu yılın sonunda hastanelerin tamamlanması kadar önemli bir konu daha var. O da 6-7 ayda yüzde 70'i aşan bu artış oranlarında kalınacak mı, yoksa yeni kur ve enflasyon artışları kapıda mı, sorusudur” görüşlerini aktardı.

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