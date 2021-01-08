Çiğdem Toker: Elektrik dağıtım şirketleri hakları olmadığı halde, 5 yıl boyunca devletin taşınmazları üzerinden reklam ve kira elde etmişler

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Elektriğe yapılan yüzde 5.75 zam, gelir eşitsizliğini derinleştirdi. Zamlar halkın hayatını zorlaştırırken, kamu kaynaklarının nasıl harcandığını inceleyen Sayıştay raporlarındaki tespitlerin önemi artıyor. Sayıştay'ın 2019 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) raporunda, 148 milyon TL'nin haksız yere özel sektöre nasıl devredildiğine dair bulguyu paylaşacağım. Konu, dağıtım şirketlerinin, devlet mülkiyetinde olan bazı tesisleri, reklam ve kira geliri amacıyla kullanması ve bu gelirlerden TEDAŞ'a herhangi bir bedel ödememesi." değerlendirmesini yaptı.

Toker, "İşletme hakkını devralan şirketlerin; tesisleri, elektrik dağıtımıyla ilgisiz reklam geliri, baz istasyonu kira geliri elde etmek amacıyla kullandığı saptandı. Sayıştay'ın yaptığı hesaplamaya göre, 2014-2018 yılları arasında dağıtım şirketlerinin elde ettikleri kira ve reklam gelirleri toplam 147 milyon 891 bin TL'ye ulaşmış. TEDAŞ'ın konuyla ilgili olarak EPDK'ya gönderdiği yazıdaki yorumu da inceleyen Sayıştay, kurumun 'malik' olduğunu, doğru olanın kiralama işlemini mülkiyet sahibinin yapması olduğunu vurguluyor." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım şirketleri hakları olmadığı halde, 5 yıl boyunca devletin taşınmazları üzerinden reklam ve kira elde etmişler. Bu işlem ise kamu kaynaklarının, servet transferine aracı kılınması demektir. Ancak Sayıştay raporlarında bu ifade kullanılmıyor.

Bununla birlikte TEDAŞ'ın mülkiyeti kendisine ait olan dağıtım varlıklarının rızası dışında kullanımına izin vermemesi gerektiği, idari ve hukuki girişimlerde bulunması, bu taşınmazlardan kendisinin gelir elde etmesini öneriyor.

Elektrik zamları halkın geçinmesini zorlaştırırken, elektrik dağıtımından milyarlar kazanan dağıtım şirketlerine, sahip olmadıkları devlet taşınmazları üzerinden reklam ve kira geliri elde etmesine kimler geçit veriyor? Bu haksız gelir transferini önlemek mümkünken, önlememenin adı nedir?"