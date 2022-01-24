Çiğdem Toker: Doğalgaz kesintisinin gerçek nedenini bilmek vatandaşın hakkı, İran gazında sıkıntı aşıldıysa OSB'lerde neden elektrik kesintisi yapılıyor?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Türkiye’nin enerjide ciddi bir belirsizlik ve kriz içinde olduğunu söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yapılan doğalgaz kesintisine karşı “üretim kayıpları” uyarısı yapan Toker, “Doğalgaz kesintisinin gerçek nedenini bilmek vatandaşın hakkı. İran gazında sıkıntı aşıldıysa OSB'lerde neden elektrik kesintisi yapılıyor?” diye sordu.

“İran'ın teknik arıza gerekçesiyle gaz veremeyeceğini bildirmesi bir dizi sorunu tetikledi. Gaz akışı yeniden başladı denilse de organize sanayi bölgelerine (OSB) giden kesinti yazıları, sorunun sürdüğünü gösteriyor. OSB'lerde üç gün uygulanacak elektrik kesintileri, her alandaki üretimi doğrudan etkileme potansiyeline sahip” diyen Toker, “Buna elektrik kesintilerinden kaynaklanan üretim kayıpları eklenirse tablo iyice iç karartıcı hale geliyor” görüşünü aktardı.

“Doğalgaz, hem sanayi üretimi, hem ısınma, hem aydınlatmada hayati öneme sahip. Gaz akışında sorun yaşanması, vatandaşın üşümesi, fiyatların artması, karanlıkta kalma gibi bir dizi soruna aynı anda yol açıyor” diyen Toker şöyle sordu:

“Dolayısıyla doğalgaz kesintisinin gerçek nedenini bilmek vatandaşın hakkı. İran gazında sıkıntı aşıldıysa OSB'lerde neden elektrik kesintisi yapılıyor?”

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