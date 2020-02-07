Çiğdem Toker Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne sordu: Yıllar önce ihale edilen ikinci pist neden tamamlanamadı?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazayı bugünkü köşesine taşıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na ikinci bir pist yapımı için yıllar önce başlayan sürece dikkati çeken Toker, “Sabiha Gökçen Havalimanı için yıllar öncesinin fiyatlarıyla devlet bütçesinden yaklaşık 2 milyar TL'ye, iki müteahhide, iki etap halinde ihale edilen ikinci pist neden tamamlanmadı?” diye sordu.

İhale sürecine ilişkin, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ilk ihalesi 5 Ağustos 2014 tarihliydi. “Belli istekliler arasında” usulüyle yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 720 milyon TL'ydi. Bu 1. etap işleri, deplaseler, yollar ve tünellerden oluşuyordu. İhale sözleşmesi, 486 milyon 456 bin 992 TL teklif veren YSE Yapı ile imzalandı. 2014/20125 kayıt nolu ihalenin sözleşme tarihi 20 Mayıs 2015'ti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist için ikinci etap ihale ise 7 Haziran 2016'da yapıldı. Bu kez 21/b usulü yani pazarlık usulünün davet tipi tercih edildi. Yaklaşık maliyet 1 milyar 698 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. 2016/194060 kayıt nolu ihaleyi yüzde 17.71 oranında indirimle Makyol İnşaat aldı. 1 milyar 397 milyon 839 bin 963 TL ile sözleşme imzalandı. (Makyol, daha önce de Atatürk Havalimanı PAT sahaları onarım işini yine pazarlık usulüyle almıştı.) İkinci etabın teslim süresi olarak 14 ay belirlendi. Buna göre, ikinci pistin 2017 Ağustos'unda tamamlanması gerekiyordu. Daha ilk etap bile bitmemişken fazla iyimser bir takvimdi ama kimse bir şey diyemedi. Takvimler sürekli ötelendi.” bilgilerini paylaştı.

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Ne olmuştu?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz çarşamba günü Pegasus Havayolları'na ait İzmir -İstanbul seferini yapan uçak pistten çıkarak üçe ayrıldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.