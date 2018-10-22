Çiğdem Toker: Devlet, cinayet işlediğini kabullendi; katil devlete yaptırım yok mu?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'daki konsoloslukta öldürdüğünü itiraf etmek zorunda bırakıldığını öte yandan devletin cinayeti işlediğini kabullendiğini kaydederek, "Suudi Arabistan bedel ödeyecek mi?" diye sordu.

Çiğdem Toker, yarın Riyad'da gerçekleştirilecek uluslararası yatırım konferansına, Alman devi Siemens'in patronu Joe Kaiser'in katılacağını hatırlatarak şu noktalara dikkati çekti:

"Devlet dersleri'nde yurttaşlarının can ve mal güvenliğinin korumak için var olduğu öğretilen devlet, cinayet işlediğini kabullendi yani. Peki şimdi ne olacak? Suudi Arabistan bedel ödeyecek mi? Yoksa milyar dolarlık bağlantılar galip gelecek ve bu barbarlığa gözler kapatılacak mı? Yarın Riyad'da uluslararası bir yatırım konferansı var. Siyaset ve ekonomi dünyasından pek çok isim ve şirket CEO'su seyahatlerini iptal etti. Bu iptallere katılmayıp programını bozmayacağını ifade eden bir isim var. Türkiye'de de pek çok yatırımı bulunan Alman devi Siemens'in patronu Joe Kaiser. Uluslararası basına göre Kaiser'i ikna çabası düne kadar sürüyordu. Vereceği karar merakla bekleniyor."

Çiğdem Toker'in "Muhalefet yerel seçimde neye güveniyor?" başlığıyla (22 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz